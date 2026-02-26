PSG vs Monaco: Luis Enrique Akui Les Parisiennes Kesulitan Lolos 16 Besar Liga Champions

Headline
PELATIH Paris Saint-Germain (PSG) Luis Enrique mengakui timnya harus bersusah payah untuk lolos ke 16 besar Liga Champions UEFA 2025/2026 dengan menyingkirkan AS Monaco di playoff.
PSG melaju ke 16 besar setelah imbang 2-2 dengan AS Monaco pada leg kedua playoff di Paris, Kamis dini hari WIB. Sebelumnya pada leg pertama di Monaco, PSG menang dengan skor tipis 3-2, yang membuat agregat menjadi 5-4.
"Kami pantas lolos, tetapi kami dibuat menderita sepanjang pertandingan," ujar Enrique dikutip dari laman resmi Paris Saint-Germain.
Juru taktik asal Spanyol itu pun bersyukur dengan kemampuan skuadnya untuk menghadapi situasi sulit di laga PSG vs Monaco. PSG, Enrique melanjutkan, sulit keluar dari tekanan lawan terutama pada babak pertama leg kedua.
Vitinha dan kawan-kawan disebutnya kerap melakukan kesalahan sementara pada 45 menit pembuka, sementara AS Monaco tampil apik.
"Namun, saat jeda, kami berdiskusi soal perubahan strategi untuk bermain lebih sederhana. Itu yang membuat babak kedua berjalan dengan sangat berbeda," tutur Enrique.
Permainan berbeda PSG pada paruh kedua pertandingan membuat mereka sempat unggul 2-1 meski awalnya tertinggal dari tim tamu yang melesakkan gol lewat Maghnes Akliouche. Dua gol PSG dicetak oleh Marquinhos dan Khvicha Kvaratskhelia.
Akan tetapi, kemenangan di depan mata PSG sirna setelah Monaco menghadirkan gol di ujung laga oleh Jordan Teze.
Menanggapi kekurangan PSG, gelandang Joao Neves menegaskan skuadnya akan melakukan evaluasi supaya performa mereka membaik.
"Saya tahu level tim ini dan apa yang mampu kami tunjukkan dalam sebuah pertandingan. Kami memang tidak bermain seperti biasanya, dan sekarang saatnya belajar serta memperbaiki kesalahan dengan mengevaluasi apa yang terjadi," kata Neves.
Pada babak 16 besar Liga Champions 2025/2026, PSG akan melawan Chelsea atau Barcelona yang lebih dahulu mengunci tempat di 16 besar lantaran finis di peringkat delapan besar.
Penentuan tim-tim yang akan berhadapan 16 besar Liga Champions musim ini akan dipastikan dalam pengundian yang digelar pada Jumat (27/2). (Ant/Z-4)
