Chelsea vs PSG, Dembele Yakin Timnya Bisa Amankan Tiket Perempat Final Liga Champions

Penyerang Paris Saint-Germain asal Prancis bernomor punggung 10, Ousmane Dembele, merayakan setelah mencetak gol pertama untuk timnya.(AFP)

PEMAIN Paris Saint-Germain (PSG) Ousmane Dembele menyebut timnya datang ke Stamford Bridge menghadapi Chelsea dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions untuk menang.

Dembele tak peduli meski satu kaki timnya sudah ada di perempat final setelah menang 5-2 di leg pertama pekan lalu. Kata dia, PSG tak bisa bermain hanya bertahan di leg kedua nanti yang digelar pada Rabu (18/3) dini hari pukul 03.00 WIB.

“Pola pikir kami selalu untuk memenangi pertandingan. Kami tidak bisa hanya duduk di separuh lapangan sendiri mencoba mempertahankan keunggulan. Kami unggul tiga gol, tetapi kami akan terus menyerang, dengan tekad untuk menang," kata pemenang Ballon d'Or 2025 tersebut, dikutip dari laman resmi PSG, Selasa (17/3).

Saat ditanya apa yang akan dilakukan timnya pada leg kedua nanti, Dembele mengatakan timnya harus tetap fokus. Chelsea tiba di laga ini setelah menelan kekalahan di kandang dari Newcastle United dengan skor 0-1, namun menurut Dembele, The Blues tetaplah yang sulit dikalahkan.

Chelsea adalah tim yang mengalahkan PSG di laga final Piala Dunia Antarklub 2025. Saat itu, mereka yang masih dilatih Enzo Maresca mengalahkan Les Parisiens dengan skor 0-3.

"Saat menghadapi tim seperti ini, Anda harus tetap sangat fokus. Mereka adalah tim yang hebat, klub yang hebat," kata Dembele.

Adapun, musim ini tak berbeda dari musim sebelumnya saat PSG menjuarai Liga Champions. Sama seperti musim ini, ketika itu pasukan Luis Enrique juga lolos ke babak gugur dari jalur babak play-off.

"Bahkan musim lalu, ketika kami memenangi kompetisi, kami melewati beberapa momen sulit. Dalam kompetisi ini, Anda harus menderita. Setiap pemenang kompetisi ini telah menderita, Anda harus menerimanya. Tapi itu jelas tidak mudah," kata dia. (Ant/P-3)