Preview Liga Champions: Chelsea vs PSG, Keajaiban atau Akhir Perjalanan The Blues?

STAMFORD Bridge bersiap menjadi saksi perjuangan hidup mati Chelsea saat menjamu juara bertahan Liga Champions, Paris Saint-Germain (PSG), dalam laga leg kedua babak 16 besar, Rabu (18/3/2026) dini hari WIB. Memasuki lapangan dengan defisit tiga gol setelah kekalahan menyakitkan 5-2 di Parc des Princes pekan lalu, armada Liam Rosenior berada di ujung tanduk.
Sejarah mencatat Chelsea pernah melakukan comeback heroik di stadion ini, namun menghadapi PSG versi Luis Enrique yang sedang on-fire adalah tantangan di level yang berbeda.
Kekalahan 1-0 dari Newcastle United di Liga Primer akhir pekan lalu semakin memperburuk moral tim London Barat tersebut, sementara PSG datang dengan kondisi fisik prima setelah mendapatkan waktu istirahat ekstra.
Harapan publik London kini tertumpu pada pundak Cole Palmer. Sang playmaker harus mampu mengorkestrasi serangan sejak menit awal untuk mengejar defisit gol.
Di leg pertama, Chelsea sebenarnya sempat memberikan perlawanan sengit dan menyamakan kedudukan dua kali melalui Malo Gusto dan Enzo Fernandez sebelum akhirnya runtuh di 20 menit terakhir akibat kelelahan fisik.
Ketajaman Joao Pedro di lini depan juga akan diuji. Dengan skema 4-2-3-1 yang diusung Rosenior, efisiensi dalam penyelesaian akhir menjadi harga mati. Satu gol cepat di awal babak pertama bisa menjadi pemantik api semangat bagi publik Stamford Bridge untuk mengharapkan "malam ajaib" lainnya di kompetisi kasta tertinggi Eropa ini.
Jika Chelsea punya Palmer, PSG punya Khvicha Kvaratskhelia. Pemain internasional Georgia ini menjadi pembeda di leg pertama dengan masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak dua gol serta satu assist hanya dalam waktu 30 menit.
Kecepatan dan kemampuan dribelnya di sisi sayap diprediksi akan kembali merepotkan barisan pertahanan Chelsea yang kemungkinan besar akan melakukan rotasi di sektor kiper.
PSG tidak hanya mengandalkan individu. Kolektivitas lini tengah yang dipimpin Vitinha membuat mereka sangat dominan dalam penguasaan bola. Dengan keunggulan agregat yang mencolok, Les Parisiens kemungkinan besar akan bermain lebih sabar dan mengandalkan transisi cepat melalui Bradley Barcola dan Ousmane Dembele untuk mematikan asa tuan rumah.
Pertandingan: Chelsea vs Paris Saint-Germain (Leg 2 Babak 16 Besar UCL)
Stadion: Stamford Bridge, London
Waktu: Rabu, 18 Maret 2026 | 03.00 WIB
Wasit: Alejandro Hernandez (Spanyol)
Secara historis, pertemuan kedua tim selalu berlangsung ketat. Dalam 10 pertemuan terakhir di berbagai ajang, PSG unggul tipis dengan 4 kemenangan berbanding 3 milik Chelsea. Namun, memori indah Chelsea saat mengandaskan PSG 3-0 di final Piala Dunia Antarklub 2025 menjadi modal psikologis penting bagi skuad The Blues.
|Statistik (Leg 1)
|Paris Saint-Germain
|Chelsea
|Skor Akhir
|5
|2
|Penguasaan Bola
|58%
|42%
|Tembakan Akurat
|9
|5
|Pelanggaran
|12
|14
Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Malo Gusto, Axel Disasi, Benoit Badiashile, Marc Cucurella; Moises Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Cole Palmer, Noni Madueke; Joao Pedro.
PSG (4-3-3): Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia.
Mampukah Chelsea membalikkan keadaan atau justru PSG yang akan menegaskan dominasi mereka di tanah Inggris? Sampaikan prediksi Anda di kolom komentar!
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Manchester City harus menang dengan selisih empat gol atas Real Madrid untuk meraih tiket ke perempat final Liga Champoions.
Preview Arsenal vs Bayer Leverkusen leg 2 16 besar Liga Champions 2026. Skor agregat 1-1, Arsenal diunggulkan di Stadion Emirates.
Cremonese saat ini menempati peringkat ke-18 klasemen Serie A dengan koleksi 24 poin, hanya terpaut satu angka dari Fiorentina yang berada tepat di atas mereka (peringkat 17).
Preview lengkap Rayo Vallecano vs Levante di La Liga pekan ke-28. Analisis performa, H2H, dan prediksi skor di Estadio de Vallecas.
Pertandingan melawan Wolverhampton Wanderers menjadi ujian konsistensi bagi Brentford yang sedang mengejar mimpi Eropa.
Simak preview Real Madrid vs Manchester City di 16 besar UCL 2026. Analisis pemain, H2H, dan kabar cedera Mbappe-Bellingham jelang laga di Bernabeu.
Analisis preview Bodø/Glimt vs Sporting CP leg 1 babak 16 besar Liga Champions 2026. Simak prediksi, tantangan rumput sintetis, dan kondisi skuad terkini.
Analisis mendalam laga PSG vs Chelsea di 16 besar Liga Champions 2026. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di sini.
