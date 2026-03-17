Preview Liga Champions: Chelsea vs PSG, Keajaiban atau Akhir Perjalanan The Blues?

Laga leg kedua 16 besar Liga Champions antara Chelsea dan PSG(chatgpt)

STAMFORD Bridge bersiap menjadi saksi perjuangan hidup mati Chelsea saat menjamu juara bertahan Liga Champions, Paris Saint-Germain (PSG), dalam laga leg kedua babak 16 besar, Rabu (18/3/2026) dini hari WIB. Memasuki lapangan dengan defisit tiga gol setelah kekalahan menyakitkan 5-2 di Parc des Princes pekan lalu, armada Liam Rosenior berada di ujung tanduk.

Sejarah mencatat Chelsea pernah melakukan comeback heroik di stadion ini, namun menghadapi PSG versi Luis Enrique yang sedang on-fire adalah tantangan di level yang berbeda.

Kekalahan 1-0 dari Newcastle United di Liga Primer akhir pekan lalu semakin memperburuk moral tim London Barat tersebut, sementara PSG datang dengan kondisi fisik prima setelah mendapatkan waktu istirahat ekstra.

Baca juga : Preview Liga Champions: PSG vs Chelsea, Misi Balas Dendam Les Parisiens di Parc des Princes

Menanti Magis Cole Palmer dan Joao Pedro

Harapan publik London kini tertumpu pada pundak Cole Palmer. Sang playmaker harus mampu mengorkestrasi serangan sejak menit awal untuk mengejar defisit gol.

Di leg pertama, Chelsea sebenarnya sempat memberikan perlawanan sengit dan menyamakan kedudukan dua kali melalui Malo Gusto dan Enzo Fernandez sebelum akhirnya runtuh di 20 menit terakhir akibat kelelahan fisik.

Ketajaman Joao Pedro di lini depan juga akan diuji. Dengan skema 4-2-3-1 yang diusung Rosenior, efisiensi dalam penyelesaian akhir menjadi harga mati. Satu gol cepat di awal babak pertama bisa menjadi pemantik api semangat bagi publik Stamford Bridge untuk mengharapkan "malam ajaib" lainnya di kompetisi kasta tertinggi Eropa ini.

Baca juga : Pedro Neto Lolos dari Sanksi Berat Usai Dorong Anak Gawang di Kandang PSG

Khvicha Kvaratskhelia: Momok Baru Pertahanan London

Jika Chelsea punya Palmer, PSG punya Khvicha Kvaratskhelia. Pemain internasional Georgia ini menjadi pembeda di leg pertama dengan masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak dua gol serta satu assist hanya dalam waktu 30 menit.

Kecepatan dan kemampuan dribelnya di sisi sayap diprediksi akan kembali merepotkan barisan pertahanan Chelsea yang kemungkinan besar akan melakukan rotasi di sektor kiper.

PSG tidak hanya mengandalkan individu. Kolektivitas lini tengah yang dipimpin Vitinha membuat mereka sangat dominan dalam penguasaan bola. Dengan keunggulan agregat yang mencolok, Les Parisiens kemungkinan besar akan bermain lebih sabar dan mengandalkan transisi cepat melalui Bradley Barcola dan Ousmane Dembele untuk mematikan asa tuan rumah.

Informasi Pertandingan Pertandingan: Chelsea vs Paris Saint-Germain (Leg 2 Babak 16 Besar UCL) Stadion: Stamford Bridge, London Waktu: Rabu, 18 Maret 2026 | 03.00 WIB Wasit: Alejandro Hernandez (Spanyol)

Statistik Kunci dan Head-to-Head

Secara historis, pertemuan kedua tim selalu berlangsung ketat. Dalam 10 pertemuan terakhir di berbagai ajang, PSG unggul tipis dengan 4 kemenangan berbanding 3 milik Chelsea. Namun, memori indah Chelsea saat mengandaskan PSG 3-0 di final Piala Dunia Antarklub 2025 menjadi modal psikologis penting bagi skuad The Blues.

Statistik (Leg 1) Paris Saint-Germain Chelsea Skor Akhir 5 2 Penguasaan Bola 58% 42% Tembakan Akurat 9 5 Pelanggaran 12 14

Prediksi Susunan Pemain

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Malo Gusto, Axel Disasi, Benoit Badiashile, Marc Cucurella; Moises Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Cole Palmer, Noni Madueke; Joao Pedro.

PSG (4-3-3): Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.