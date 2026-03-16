Preview La Liga: Rayo Vallecano vs Levante, Misi Menjauh dari Zona Degradasi

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
LAGA penutup pekan ke-28 La Liga 2025/2026 akan menyajikan duel sengit antara Rayo Vallecano menjamu Levante di Estadio de Vallecas pada Selasa (17/3) dini hari WIB. Pertandingan ini menjadi panggung penting bagi kedua tim yang memiliki misi berbeda namun sama-sama krusial: bertahan di kasta tertinggi sepak bola Spanyol.
Rayo Vallecano, saat ini. tengah menikmati periode positif. Tim asuhan Iñigo Pérez tercatat belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di ajang La Liga.
Kepercayaan diri mereka semakin berlipat setelah meraih kemenangan 3-1 atas Samsunspor di kompetisi Eropa (Liga Konferensi) tengah pekan lalu.
Dengan koleksi 31 poin, Los Franjirrojos duduk di posisi ke-15 dan berpeluang naik ke papan tengah jika mampu mengamankan poin penuh di kandang.
Sementara itu, Levante datang sebagai pesakitan di posisi ke-19 klasemen. Meski menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan meraih empat poin dari dua laga terakhir, masalah utama mereka adalah performa tandang.
Levante telah menelan enam kekalahan dari tujuh perjalanan terakhir mereka di La Liga, sebuah catatan yang harus segera diperbaiki jika ingin keluar dari zona degradasi.
|Kategori
|Catatan
|Pertemuan Terakhir
|Levante 0-3 Rayo Vallecano (Oktober 2025)
|Formasi Rayo (5 Laga Terakhir)
|M-S-S-M-S (Tak Terkalahkan)
|Rekor Kandang Rayo
|Hanya 1 kekalahan dari 13 laga resmi terakhir
|Masalah Levante
|Gagal mencetak gol di 4 dari 6 laga tandang terakhir
Rayo diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal dengan mengandalkan kecepatan Jorge de Frutos dan kreativitas Isi Palazón. Dukungan penuh publik Vallecas biasanya membuat tim tamu kesulitan mengembangkan permainan. Levante kemungkinan besar akan bermain lebih defensif dan mengandalkan serangan balik cepat melalui Carlos Espi yang menjadi top skor tim musim ini.
Prediksi Media Indonesia: Rayo Vallecano 2-0 Levante.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Preview lengkap laga La Liga antara Alaves vs Villarreal di Mendizorroza. Analisis taktik, kondisi pemain, dan prediksi skor terbaru.
