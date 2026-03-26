Preview Playoff Piala Dunia 2026, Denmark vs Masedonia Utara, Dinamit yang Terluka Hadapi Sang Pembunuh Raksasa

LAGA hidup mati akan tersaji di Parken Stadium, Kopenhagen, saat timnas Denmark menjamu timnas Masedonia Utara dalam semifinal playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Pertandingan ini menjadi pertaruhan besar bagi kedua tim untuk menjaga mimpi menuju putaran final di Amerika Utara.
Denmark, yang secara mengejutkan gagal mengunci tiket otomatis setelah kalah menyakitkan dari Skotlandia di laga terakhir grup, kini harus menempuh jalur terjal. Di sisi lain, Masedonia Utara datang dengan status "pembunuh raksasa" yang siap memberikan kejutan lainnya di panggung internasional.
Tim asuhan Brian Riemer memasuki laga ini dengan tekanan besar. Kekalahan 2-4 dari Skotlandia di laga pamungkas grup masih membekas. Denmark kini dihadapkan pada krisis lini belakang menyusul absennya Andreas Christensen karena cedera dan suspensi Joachim Andersen.
Namun, kekuatan utama Denmark tetap ada pada kolektivitas dan atmosfer Parken Stadium. Rasmus Hojlund, yang tampil tajam sepanjang kualifikasi, akan kembali menjadi tumpuan di lini depan dengan dukungan dari Christian Eriksen.
Masedonia Utara punya sejarah manis di babak playoff, termasuk saat mereka menyingkirkan Italia pada kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Meskipun baru saja berganti pelatih ke Goce Sedloski, semangat juang tim Balkan ini tetap tinggi.
Pemain kunci seperti Eljif Elmas dan Enis Bardhi akan menjadi motor serangan balik cepat. Mereka dikenal sangat disiplin dalam bertahan dan mematikan saat mendapatkan celah lewat skema transisi.
Denmark (4-3-3): Ronnow; Bah, Nelsson, Vestergaard, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Eriksen; Isaksen, Hojlund, Damsgaard.
Makedonia Utara (4-2-3-1): Dimitrievski; Zajkov, Musliu, Velkovski, Alioski; Kostadinov, Alimi; Churlinov, Bardhi, Elmas; Miovski.
|Statistik
|Denmark
|Makedonia Utara
|Performa 5 Laga Terakhir
|M-M-M-S-K
|M-S-S-S-K
|Rata-rata Gol per Laga
|2.6
|1.5
|Top Skor Kualifikasi
|Rasmus Hojlund (5 Gol)
|Bojan Miovski (3 Gol)
Akankah Denmark mampu mengamankan tiket ke final playoff, atau justru Makedonia Utara yang kembali mencatatkan sejarah kelam bagi tim besar Eropa?
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
