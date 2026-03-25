TVRI Tegaskan Nonton Piala Dunia 2026 di YouTube tidak Gratis! Ini Faktanya

TVRI Tegaskan Nonton Piala Dunia 2026 di YouTube tidak Gratis.

LEMBAGA Penyiaran Publik (LPP) TVRI meluruskan informasi yang beredar terkait siaran Piala Dunia 2026 di platform digital. Penayangan melalui YouTube ditegaskan tidak bersifat bebas, melainkan hanya dapat diakses melalui akun resmi pemegang hak siar di setiap negara.

Chief Editor Siaran Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, menyatakan bahwa klarifikasi ini merujuk pada hasil workshop yang diikuti TVRI bersama pemegang hak siar internasional di Singapura pada 23 Maret 2026 lalu. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Media Center TVRI, Jakarta, Rabu (25/3).

Penjelasan Hak Siar Digital FIFA

Usman menjelaskan bahwa isu mengenai tayangan langsung di YouTube telah dikonfirmasikan langsung kepada FIFA. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, skema 10 menit pertama pertandingan yang disiarkan secara langsung di YouTube atau TikTok hanya berlaku bagi akun resmi milik pemegang hak siar.

“Jadi yang dimaksud live 10 menit pertama di YouTube dan juga mungkin TikTok itu adalah di akun pemegang hasilnya. Jadi di akunnya TVRI, bukan di akun-akun yang lain begitu,” ujar Usman Kansong.

Ia menambahkan bahwa skema siaran digital yang beredar selama ini berpotensi disalahartikan oleh publik. Penayangan langsung, termasuk durasi awal pertandingan, sepenuhnya berada di bawah kendali pemilik hak siar di masing-masing wilayah, yang dalam hal ini adalah TVRI untuk wilayah Indonesia.

Pertimbangan Komersial dan Penonton

Terkait pemanfaatan platform YouTube, TVRI masih melakukan pertimbangan strategis. Keputusan untuk menayangkan cuplikan atau durasi awal pertandingan akan bergantung pada dampak positif yang dihasilkan, baik dari sisi jumlah penonton maupun potensi pendapatan iklan.

“Kalau itu bisa mendrive penonton, bisa mendrive iklan, tentu kita akan menayangkan di akun Youtube TVRI. Tapi kalau dirasa tidak, ya ini sifatnya kan terserah kepada pemegang hak siar. Jadi FIFA menyampaikan seperti itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, FIFA memang telah mengumumkan kerja sama dengan YouTube untuk memperluas jangkauan turnamen akbar tersebut. Namun, Usman kembali mengingatkan publik agar memahami bahwa akses tersebut tidak terbuka untuk semua kanal secara bebas.

TVRI sebagai official broadcaster FIFA World Cup 2026 akan menayangkan laga persahabatan antara Brasil vs Prancis pada Jumat, 27 Maret 2026 pukul 02.30 WIB.

Dengan penegasan ini, diharapkan masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang keliru mengenai distribusi siaran Piala Dunia 2026 di media sosial dan tetap menyaksikan pertandingan melalui kanal resmi yang telah ditetapkan. (Z-10)