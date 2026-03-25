Cara Nonton Piala Dunia 2026 via TVRI & TikTok di Indonesia, Berikut Jadwal Resminya!

Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
PIALA Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dengan partisipasi 48 negara dan total 104 pertandingan. Bagi penggemar di Indonesia, menyaksikan turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada ini memerlukan persiapan khusus, terutama terkait pemegang hak siar dan perbedaan zona waktu yang signifikan.
Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI telah resmi dikukuhkan sebagai pemegang hak siar utama Piala Dunia 2026 untuk wilayah Indonesia. Berbeda dengan edisi sebelumnya, kali ini masyarakat dapat menikmati seluruh pertandingan secara gratis melalui siaran terestrial.
Informasi Kunci Penyiaran:
Untuk mendapatkan kualitas gambar terbaik (High Definition), penonton disarankan menggunakan perangkat TV digital. Berikut langkah-langkahnya:
FIFA telah menjalin kemitraan dengan TikTok sebagai platform pilihan untuk Piala Dunia 2026. Selain cuplikan eksklusif, TikTok akan menyiarkan pertandingan pilihan secara langsung melalui akun resmi, memberikan akses bagi penonton yang memiliki mobilitas tinggi atau ingin merasakan pengalaman menonton yang lebih interaktif.
Mengingat lokasi turnamen berada di Amerika Utara, mayoritas pertandingan akan berlangsung pada dini hari hingga pagi hari WIB. Berikut adalah tonggak penting jadwal turnamen:
|Fase Pertandingan
|Tanggal (WIB)
|Lokasi Utama
|Pembukaan (Meksiko vs Afrika Selatan)
|12 Juni 2026 (02.00 WIB)
|Estadio Azteca, Mexico City
|Babak Penyisihan Grup
|12 - 28 Juni 2026
|16 Kota Tuan Rumah
|Babak 32 Besar
|29 Juni - 4 Juli 2026
|AS, Meksiko, Kanada
|Final
|20 Juli 2026 (Dini Hari)
|MetLife Stadium, New Jersey
Dengan persiapan yang matang, Anda tidak akan melewatkan satu pun momen bersejarah dari Piala Dunia pertama yang diikuti oleh 48 negara ini. (Z-10)
TVRI meluruskan informasi siaran Piala Dunia 2026 di YouTube. Tayangan tidak bebas, hanya melalui akun resmi pemegang hak siar di tiap negara.
TVRI meluruskan informasi siaran Piala Dunia 2026 di YouTube. Tayangan tidak bebas, hanya melalui akun resmi pemegang hak siar di tiap negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved