Cara Nonton Piala Dunia 2026 via TVRI & TikTok di Indonesia, Berikut Jadwal Resminya!

PIALA Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dengan partisipasi 48 negara dan total 104 pertandingan. Bagi penggemar di Indonesia, menyaksikan turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada ini memerlukan persiapan khusus, terutama terkait pemegang hak siar dan perbedaan zona waktu yang signifikan.

Hak Siar Resmi Piala Dunia 2026 di Indonesia

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI telah resmi dikukuhkan sebagai pemegang hak siar utama Piala Dunia 2026 untuk wilayah Indonesia. Berbeda dengan edisi sebelumnya, kali ini masyarakat dapat menikmati seluruh pertandingan secara gratis melalui siaran terestrial.

Informasi Kunci Penyiaran:

Baca juga : Piala Dunia 2026 Segera Tiba, Ini Cara Mudah Mengakses Siaran TVRI

Stasiun TV: TVRI Nasional dan TVRI Sport.

Jumlah Pertandingan: 104 laga (Fase Grup hingga Final).

Metode Akses: Siaran Digital (Free-to-Air).

Platform Digital: FIFA+ dan kemitraan strategis dengan TikTok.

Cara Menonton via TV Digital dan Analog

Untuk mendapatkan kualitas gambar terbaik (High Definition), penonton disarankan menggunakan perangkat TV digital. Berikut langkah-langkahnya:

Pengguna TV Digital: Lakukan fitur Auto Scan atau pemindaian ulang pada perangkat televisi Anda untuk memastikan kanal TVRI Sport dan TVRI Nasional tertangkap dengan sinyal kuat. Pengguna TV Analog: Wajib menggunakan perangkat Set Top Box (STB) DVB-T2. Hubungkan STB ke TV analog Anda dan lakukan pencarian sinyal digital. Antena: Pastikan antena UHF terpasang dengan benar dan diarahkan ke pemancar (transmitter) TVRI terdekat di wilayah Anda.

Inovasi Streaming: Nonton di TikTok

FIFA telah menjalin kemitraan dengan TikTok sebagai platform pilihan untuk Piala Dunia 2026. Selain cuplikan eksklusif, TikTok akan menyiarkan pertandingan pilihan secara langsung melalui akun resmi, memberikan akses bagi penonton yang memiliki mobilitas tinggi atau ingin merasakan pengalaman menonton yang lebih interaktif.

Mengingat lokasi turnamen berada di Amerika Utara, mayoritas pertandingan akan berlangsung pada dini hari hingga pagi hari WIB. Berikut adalah tonggak penting jadwal turnamen:

Fase Pertandingan Tanggal (WIB) Lokasi Utama Pembukaan (Meksiko vs Afrika Selatan) 12 Juni 2026 (02.00 WIB) Estadio Azteca, Mexico City Babak Penyisihan Grup 12 - 28 Juni 2026 16 Kota Tuan Rumah Babak 32 Besar 29 Juni - 4 Juli 2026 AS, Meksiko, Kanada Final 20 Juli 2026 (Dini Hari) MetLife Stadium, New Jersey

Tips Menikmati Pertandingan Tanpa Hambatan

Cek Koneksi Internet: Jika menggunakan aplikasi streaming seperti TikTok atau FIFA+, pastikan kuota internet mencukupi atau gunakan koneksi Wi-Fi yang stabil.

Gunakan Pengingat: Karena perbedaan waktu yang ekstrem (rata-rata 12-15 jam dengan Amerika Utara), pasang alarm sesuai jadwal pertandingan tim favorit Anda agar tidak terlewat.

Nonton Bareng (Nobar): Pastikan lokasi Nobar yang Anda kunjungi memiliki izin resmi atau menggunakan siaran TVRI yang memang diperuntukkan bagi publik secara gratis.

Dengan persiapan yang matang, Anda tidak akan melewatkan satu pun momen bersejarah dari Piala Dunia pertama yang diikuti oleh 48 negara ini. (Z-10)