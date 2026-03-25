Kembali ke Timnas Brasil, Roger Ibanez Siap Buktikan Diri di Bawah Asuhan Carlo Ancelotti

Pemain timnas Brasil Roger Ibanez (kanan)(AFP/CARL DE SOUZA)

BEK Al Ahli, Roger Ibanez, mengungkapkan rasa bangganya setelah kembali mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Brasil. Ini merupakan momen kembalinya Ibanez ke skuad Selecao sejak terakhir kali bergabung pada September 2023.

Ibanez menjadi salah satu nama yang dipilih pelatih Carlo Ancelotti untuk melakoni laga persahabatan FIFA melawan Prancis dan Kroasia di Amerika Serikat (AS) pada akhir Maret 2026.

"Saya percaya dengan kerja keras dan usaha maksimal di lapangan, kesempatan itu akan kembali. Syukurlah, saya kembali ke tim nasional. Saya sangat bahagia akan hal itu," ujar Ibanez melalui laman resmi Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF).

Baca juga : Carlo Ancelotti belum Tutup Pintu Bagi Neymar di Timnas Brasil

Menepis Stigma Liga Arab Saudi

Meski kini merumput di Liga Arab Saudi bersama Al Ahli setelah hijrah dari AS Roma pada Agustus 2023, pemain berusia 27 tahun ini menegaskan bahwa kualitas kompetisi di sana tetap kompetitif dan membantunya berkembang.

"Menurut saya itu sangat membantu perkembangan saya," kata Ibanez. "Saya harus terus bekerja keras agar selalu siap. Levelnya tidak kalah dengan kompetisi lain."

Antusiasme Bekerja Sama dengan Ancelotti

Ibanez juga mengaku antusias bisa bekerja di bawah arahan Carlo Ancelotti. Mantan pelatih Real Madrid tersebut dijadwalkan mulai menangani Brasil secara penuh pada akhir Mei 2026.

Baca juga : Carlo Ancelotti Puji Penampilan Timnas Brasil Meski Kalah dari Timnas Bolivia

Menurut Ibanez, reputasi global Ancelotti akan membawa dampak besar bagi tim.

Persiapan Menuju Piala Dunia 2026

Laga kontra Prancis (27/3) di Stadion Gillette dan Kroasia (1/4) di Stadion Camping World menjadi ujian krusial bagi para pemain.

Pertandingan ini merupakan kesempatan terakhir sebelum pengumuman skuad final untuk Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan AS pada Juni mendatang.

Daftar Skuad Brasil vs Prancis dan Kroasia

Kiper:

Alisson Becker (Liverpool), Bento Krepski (Al Nassr), Ederson Moraes (Fenerbahce).

Bek:

Alex Sandro (Flamengo), Gleison Bremer (Juventus), Danilo Luiz (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley Franca (AS Roma).

Gelandang:

Andre Santos (Chelsea), Casemiro (Man United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray).

Penyerang:

Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Joao Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Man United), Raphinha (Barcelona), Rayan Vitor (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid). (Ant/Z-1)