Pintu Selecao Masih Terbuka bagi Neymar

Neymar Jr(NELSON ALMEIDA/AFP)

PINTU Timnas Brasil belum sepenuhnya tertutup bagi Neymar Jr. Meski namanya absen dalam daftar skuad uji coba terakhir Selecao jelang Piala Dunia 2026, pelatih Carlo Ancelotti menegaskan bahwa sang "10" masih punya tempat di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko Juni mendatang.

Ancelotti baru saja merilis 26 nama untuk melakoni partai pemanasan kontra Prancis (27 Maret) dan Kroasia (1 April). Menariknya, jur taktik asal Italia ini berani menyuntikkan darah segar dengan memanggil empat debutan: Leo Pereira, Gabriel Sara, Rayan, dan Igor Tiago.

Absennya Neymar memicu spekulasi, namun Ancelotti segera mendinginkan suasana. Faktor kebugaran menjadi alasan tunggal di balik keputusan tersebut.

"Neymar bisa pergi ke Piala Dunia jika dia 100 persen fit," kata Ancelotti, dikutip dari akun X resmi Fabrizio Romano, Selasa.

"Saya tidak memanggil Neymar sekarang karena dia belum 100 persen fit, kita membutuhkan pemain yang dalam kondisi terbaiknya," katanya menambahkan.

Adu Balap dengan Waktu

Secara statistik, peran Neymar bagi Timnas Brasil sulit didebat. Sejak debut pada Agustus 2010, ia telah mengoleksi 128 caps dengan sumbangan 46 gol dan 30 assist. Namun, magis pemain berusia 34 tahun ini mulai tergerus badai cedera yang datang bertubi-tubi. Penampilan kompetitif terakhirnya bersama tim Samba terjadi cukup lama, yakni Oktober 2023 saat bersua Uruguay di Kualifikasi Piala Dunia.

Ancelotti, kolektor lima trofi Liga Champions, menegaskan bahwa standar fisik adalah harga mati. “Neymar harus terus bekerja, bermain, menunjukkan kualitasnya dan kondisi fisik yang baik," ujarnya.

Ambisi dari Santos

Di sisi lain, Neymar yang musim ini baru mengemas dua gol dari empat laga bersama Santos, tak menutupi kegundahannya. Penyerang lincah ini mengaku terpukul, namun memilih menjadikan kekecewaan tersebut sebagai bensin untuk bangkit.

“Saya kecewa, sedih, karena tidak dipanggil. Tapi fokus tetap pada hari demi hari, latihan demi latihan, pertandingan demi pertandingan," kata Neymar.

Kini, fokus Neymar adalah membuktikan diri di level klub demi mengamankan slot dalam panggilan terakhir menuju putaran final.

“Kita akan mencapai tujuan kita. Masih ada satu panggilan terakhir dan mimpi itu tetap hidup. Itu saja, kita bersama-sama dalam hal ini," pungkasnya.

(Ant/P-4)