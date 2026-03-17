Igor Thiago dan Rayan Raih Panggilan Perdana ke Timnas Brasil

Penyerang Brentford Igor Thiago mendapatkan panggilan ke timnas Brasil untuk kali pertama.(AFP/BEN STANSALL)

PELATIH timnas Brasil, Carlo Ancelotti, resmi mengumumkan daftar pemain untuk laga persahabatan melawan timnas Prancis dan timnas Kroasia, akhir Maret ini.

Nama striker Brentford, Igor Thiago, dan winger muda Bournemouth, Rayan, menjadi sorotan utama setelah berhasil menembus skuad Selecao untuk pertama kalinya.

Ketajaman Igor Thiago Berbuah Manis

Pemanggilan Igor Thiago bukanlah tanpa alasan. Pemain berusia 24 tahun tersebut saat ini menduduki posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Primer Inggris dengan koleksi 19 gol, hanya tertinggal dari Erling Haaland (22 gol).

Baca juga : Carlo Ancelotti Parkir Neymar untuk Laga Uji Coba Lawan Prancis dan Kroasia, Endrick Kembali Dipanggil

Performa impresif Thiago sukses membawa Brentford meroket ke posisi ketujuh klasemen sementara.

Perjalanan Thiago di Inggris terbilang penuh tantangan. Didatangkan dari Club Brugge dengan rekor transfer klub sebesar £30 juta pada Juli 2024, ia sempat absen panjang karena cedera dan gagal mencetak gol di musim pertamanya. Namun, musim ini menjadi titik balik bagi kariernya.

Pelatih Brentford, Keith Andrews, memberikan pujian emosional usai Thiago mencetak gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Wolverhampton Wanderers pada Selasa (17/3) dini hari WIB.

Baca juga : Rumor Transfer: Manchester City, Chelsea, dan Bayern Munchen Pantau Igor Thiago

"Saya sangat bangga dengan apa yang telah ia lakukan hingga mencapai titik ini. Dia sudah berada di sini selama hampir dua tahun dan saya melihat perjalanannya dari dekat, termasuk perjuangannya untuk bisa sampai ke Eropa dan Premier League," ujar Andrews.

"Semua orang telah memainkan peran kecil dalam hal ini. Kita semua harus bangga mimpi Thiago menjadi kenyataan. Ini adalah ambisi besarnya. Saat ia mengenakan jersey ikonik itu, akan menjadi momen spesial bagi Thiago dan keluarganya," lanjutnya.

Regenerasi dan Wajah Baru

Selain Thiago, Ancelotti juga memberikan kesempatan kepada talenta muda Bournemouth, Rayan. Pemain berusia 19 tahun yang baru bergabung dari Vasco da Gama pada Januari lalu dengan nilai transfer £24,7 juta ini dinilai memiliki potensi besar meski baru mengemas dua gol di liga.

Wajah baru lainnya yang menghiasi skuad adalah mantan pemain Norwich City, Gabriel Sara, yang kini merumput di Galatasaray, serta bek tengah Flamengo berusia 30 tahun, Leo Pereira.

Sementara itu, bintang muda Endrick kembali dipanggil setelah absen setahun. Endrick saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Lyon dari Real Madrid dan baru saja mencetak hat-trick ke gawang Metz.

Laga melawan timnas Prancis (26 Maret) di Boston dan timnas Kroasia (31 Maret) di Orlando akan menjadi ujian terakhir timnas Brasil sebelum Ancelotti menentukan skuad final untuk Piala Dunia.

Brasil dijadwalkan memulai kampanye mereka mengejar trofi keenam pada 13 Juni mendatang melawan timnas Maroko di New Jersey, tergabung dalam Grup C bersama timnas Haiti dan timnas Skotlandia. (bbc/Z-1)