Carlo Ancelotti Parkir Neymar untuk Laga Uji Coba Lawan Prancis dan Kroasia, Endrick Kembali Dipanggil

Penyerang timnas Brasil Neymar(AFP/NELSON ALMEIDA)

PELATIH timnas Brasil, Carlo Ancelotti, resmi merilis daftar skuad untuk dua laga uji coba internasional akhir bulan ini. Keputusan paling mencolok adalah absennya bintang senior Neymar dari daftar pemain yang akan menghadapi timnas Prancis dan timnas Kroasia. Ancelotti menilai kondisi fisik pemain berusia 34 tahun tersebut belum mencapai level optimal untuk kompetisi internasional.

Neymar diketahui telah menepi dari timnas Brasil sejak Oktober 2023 akibat cedera lutut serius.

Meski sudah merumput kembali bersama klubnya, Santos, sejak pertengahan Februari dan mencatatkan empat penampilan, tim pelatih Brasil memilih untuk bersikap hati-hati.

“Saya tidak memanggilnya karena dia belum 100% fit,” ujar Ancelotti dalam keterangannya kepada wartawan.

Walau absen di agenda kali ini, pelatih asal Italia berusia 66 tahun tersebut menegaskan bahwa pintu timnas Brasil belum tertutup bagi Neymar.

Ia mengisyaratkan bahwa sang pemain tetap masuk dalam rencana jangka panjang, khususnya untuk putaran final Piala Dunia mendatang.

“Namun untuk skuad final Piala Dunia, itu cerita lain,” tambah Ancelotti, memberikan harapan bagi kembalinya sang bintang.

Badai Cedera dan Kembalinya Si Anak Hilang

Persiapan Brasil menuju perburuan gelar juara dunia keenam memang sedikit terhambat oleh masalah kebugaran. Selain Neymar, Selecao juga harus kehilangan penyerang Real Madrid, Rodrygo, dan gelandang Newcastle United, Bruno Guimaraes, yang masih dibekap cedera.

Di tengah absennya sejumlah pilar, Ancelotti membawa angin segar dengan memanggil kembali Endrick. Penyerang berbakat berusia 19 tahun itu kembali ke skuad setelah absen selama hampir setahun.

Performa impresifnya selama masa peminjaman di Lyon dari Real Madrid menjadi alasan utama Ancelotti kembali memberikan kepercayaan kepada pemain yang ia datangkan ke Santiago Bernabeu pada 2024 lalu tersebut.

Penyegaran Skuad dan Amunisi Baru

Guna memperkaya opsi strategi, Ancelotti juga memberikan kesempatan bagi wajah-wajah baru. Penyerang Brentford, Igor Thiago, dan pemain muda Bournemouth, Rayan, berpeluang melakoni debut mereka dalam laga internasional mendatang.

Meski mencoba beberapa nama baru, Brasil tetap mempertahankan fondasi pemain berpengalaman. Nama-nama besar seperti Alisson, Ederson, Casemiro, dan Marquinhos dipastikan hadir.

Sementara itu, Vinicius Junior dan Raphinha diproyeksikan menjadi mesin serangan utama dalam persiapan menuju Piala Dunia 2026.

Brasil dijadwalkan memulai kampanye Grup C Piala Dunia menghadapi timnas Maroko di New Jersey pada 13 Juni, disusul laga melawan timnas Haiti dan timnas Skotlandia.

Dua laga uji coba akhir bulan ini akan menjadi ujian penting bagi Ancelotti untuk mengukur kesiapan timnya sebelum turnamen akbar tersebut dimulai. (Z-1)