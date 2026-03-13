Celta Vigo vs Lyon, Gol Larut Endrick Buyarkan Kemenangan Los Celestes

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
PERTANDINGAN leg pertama babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 yang mempertemukan Celta Vigo dan Olympique Lyonnais berakhir imbang 1-1. Laga yang digelar di Stadion Abanca Balaídos, Jumat (13/3) dini hari WIB ini diwarnai gol dramatis di menit-menit akhir pertandingan.
Celta Vigo, yang tampil agresif sejak peluit pertama dibunyikan, berhasil mendominasi lini tengah. Upaya tim asuhan Claudio Giraldez membuahkan hasil pada menit ke-25. Javi Rueda sukses mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan matang Williot Swedberg dari sektor sayap. Tembakan mendatarnya bersarang rendah di pojok gawang Lyon, membuat skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.
Lyon mencoba merespons melalui aksi individu Endrick dan pergerakan Roman Yaremchuk, namun pertahanan Celta yang digalang Carl Starfelt tampil cukup solid hingga babak pertama usai.
Memasuki paruh kedua, Lyon tampil lebih menekan. Masuknya beberapa pemain tenaga baru membuat aliran bola tim tamu lebih dinamis. Meski terus ditekan, Celta Vigo hampir saja mengunci kemenangan lewat serangan balik cepat Iago Aspas yang masih bisa ditepis kiper Lyon.
Pada menit 55, Celta Vigo harus bermain dengan 10 pemain usai Borja Iglesias diusir wasit usai menerima kartu kuning kedua.
Petaka bagi tuan rumah datang di menit ke-87. Melalui sebuah skema serangan terstruktur, Endrick melepaskan tendangan keras yang tidak mampu dijangkau oleh Ionut Radu. Gol tersebut sekaligus menutup laga dengan skor sama kuat 1-1.
|Lokasi
|Estadio Abanca Balaídos, Vigo
|Pencetak Gol
|Celta: Javi Rueda (25') | Lyon: Endrick (87')
|Penguasaan Bola
|Celta 48% - 52% Lyon
Dengan hasil imbang ini, persaingan untuk memperebutkan tiket perempat final masih sangat terbuka lebar. Lyon sedikit diuntungkan karena akan menjamu Celta Vigo di Groupama Stadium pada leg kedua pekan depan. Mengingat tidak adanya aturan gol tandang, kedua tim wajib meraih kemenangan untuk memastikan diri lolos ke babak berikutnya.
Siapakah yang akan melaju ke babak perempat final Liga Europa? Menarik untuk dinantikan duel taktik di Prancis pekan depan.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Analisis lengkap leg 1 babak 16 besar Liga Europa 2026 antara Celta Vigo vs Lyon. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di sini.
Federico Valverde mencetak gol roket di masa injury time untuk membawa Real Madrid menang 2-1 atas Celta Vigo di Stadion Balaidos.
Real Madrid datang ke Balaídos dengan luka menganga setelah dua kekalahan beruntun yang mengancam peluang juara mereka.
Celta Vigo sukses melakukan comeback gemilang di markas Girona. Kemenangan ini memperkokoh posisi Celta Vigo di peringkat ke-6 klasemen La Liga.
Celta Vigo berhasil memastikan satu tempat di babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 setelah menundukkan wakil Yunani, PAOK, dengan skor tipis 1-0 di laga leg kedua playoff.
Analisis lengkap leg 1 babak 16 besar Liga Europa 2026 antara Celta Vigo vs Lyon. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di sini.
Hasil imbang dengan Pari FC ini memperpanjang catatan impresif Lyon yang belum terkalahkan dalam enam laga kandang terakhir mereka di Ligue 1.
Lyon bertekad bangkit dari tren negatif saat menjamu tim promosi Paris FC di Ligue 1. Simak prediksi skor, statistik, dan susunan pemain di sini.
Preview perempat final Coupe de France 2026 antara Lyon vs Lens. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Groupama Stadium.
Drama 5 gol di Stade Vélodrome! Marseille sukses bekuk Lyon 3-2 berkat brace telat Aubameyang. Kemenangan perdana bagi manajer anyar Habib Beye.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved