Celta Vigo vs Lyon, Gol Larut Endrick Buyarkan Kemenangan Los Celestes

Penyerang Lyon Endrick melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Celta Vigo di laga leg pertama 16 besar Liga Europa.(X @EuropaLeague)

PERTANDINGAN leg pertama babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 yang mempertemukan Celta Vigo dan Olympique Lyonnais berakhir imbang 1-1. Laga yang digelar di Stadion Abanca Balaídos, Jumat (13/3) dini hari WIB ini diwarnai gol dramatis di menit-menit akhir pertandingan.

Babak Pertama: Javi Rueda Bawa Tuan Rumah Unggul

Celta Vigo, yang tampil agresif sejak peluit pertama dibunyikan, berhasil mendominasi lini tengah. Upaya tim asuhan Claudio Giraldez membuahkan hasil pada menit ke-25. Javi Rueda sukses mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan matang Williot Swedberg dari sektor sayap. Tembakan mendatarnya bersarang rendah di pojok gawang Lyon, membuat skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Lyon mencoba merespons melalui aksi individu Endrick dan pergerakan Roman Yaremchuk, namun pertahanan Celta yang digalang Carl Starfelt tampil cukup solid hingga babak pertama usai.

Babak Kedua: Endrick Jadi Penyelamat Lyon

Memasuki paruh kedua, Lyon tampil lebih menekan. Masuknya beberapa pemain tenaga baru membuat aliran bola tim tamu lebih dinamis. Meski terus ditekan, Celta Vigo hampir saja mengunci kemenangan lewat serangan balik cepat Iago Aspas yang masih bisa ditepis kiper Lyon.

Pada menit 55, Celta Vigo harus bermain dengan 10 pemain usai Borja Iglesias diusir wasit usai menerima kartu kuning kedua.

Petaka bagi tuan rumah datang di menit ke-87. Melalui sebuah skema serangan terstruktur, Endrick melepaskan tendangan keras yang tidak mampu dijangkau oleh Ionut Radu. Gol tersebut sekaligus menutup laga dengan skor sama kuat 1-1.

Data Pertandingan Lokasi Estadio Abanca Balaídos, Vigo Pencetak Gol Celta: Javi Rueda (25') | Lyon: Endrick (87') Penguasaan Bola Celta 48% - 52% Lyon

Menatap Leg Kedua

Dengan hasil imbang ini, persaingan untuk memperebutkan tiket perempat final masih sangat terbuka lebar. Lyon sedikit diuntungkan karena akan menjamu Celta Vigo di Groupama Stadium pada leg kedua pekan depan. Mengingat tidak adanya aturan gol tandang, kedua tim wajib meraih kemenangan untuk memastikan diri lolos ke babak berikutnya.

Siapakah yang akan melaju ke babak perempat final Liga Europa? Menarik untuk dinantikan duel taktik di Prancis pekan depan.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.