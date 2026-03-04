Preview Lyon vs Lens: Duel Panas Berebut Tiket Semifinal Coupe de France

Preview Lyon vs Lens(ChatGPT)

BABAK perempat final Coupe de France 2025/2026 akan menyuguhkan laga big match antara Olympique Lyonnais (Lyon) melawan RC Lens di Groupama Stadium pada Jumat (6/3) dini hari WIB. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit mengingat kedua tim saat ini menghuni papan atas klasemen Ligue 1.

Ambisi Lyon Menjaga Keangkeran Groupama Stadium

Lyon memiliki modal yang sangat kuat saat bermain di kandang. Anak asuh Paulo Fonseca mencatatkan rekor sembilan kemenangan beruntun di semua kompetisi saat berlaga di Groupama Stadium. Bahkan, dalam tiga laga kandang terakhir, gawang Les Gones tetap perawan alias clean sheet.

Namun, Lyon harus segera bangkit dari keterpurukan setelah menelan dua kekalahan pahit di liga saat bertandang ke markas Strasbourg dan Marseille. Kehadiran bintang muda Endrick yang dipinjam dari Real Madrid diharapkan mampu menjadi pembeda di lini depan, terutama dengan absennya pencetak gol terbanyak mereka, Pavel Sulc.

Lens dan Produktivitas Gol yang Menakutkan

Di kubu lawan, RC Lens datang dengan kepercayaan diri tinggi meski sedang mengalami krisis di lini belakang. Tim asuhan Pierre Sage ini dikenal sangat agresif di ajang Coupe de France musim ini dengan torehan 10 gol dari tiga pertandingan. Penyerang Wesley Said dan Odsonne Edouard akan menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Lyon yang belakangan ini terlihat rapuh.

Meskipun tanpa Allan Saint-Maximin yang mengalami cedera betis, Lens masih memiliki Florian Thauvin yang sarat pengalaman untuk memimpin serangan balik cepat yang menjadi ciri khas mereka.



Pertandingan: Lyon vs RC Lens (Perempat Final Coupe de France)

Stadion: Groupama Stadium, Lyon

Waktu: Jumat, 6 Maret 2026 | 03.10 WIB

Wasit: Akan diumumkan

Prediksi Susunan Pemain

Lyon (4-3-1-2): Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nartey; Endrick, Yaremchuk.

RC Lens (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Celik, Malang Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard.

Statistik Head-to-Head & Formasi Terakhir

Kategori Olympique Lyonnais RC Lens Performa 5 Laga Terakhir K-K-M-M-M S-K-M-M-M Rata-rata Gol di Cup 2.0 gol/laga 3.3 gol/laga Pertemuan Terakhir Lens 0-1 Lyon (Ligue 1, Agustus 2025)

People Also Ask (FAQ)

Siapa yang diunggulkan menang antara Lyon vs Lens?

Berdasarkan statistik kandang, Lyon sedikit lebih diunggulkan dengan probabilitas kemenangan sekitar 46%. Namun, Lens memiliki peluang besar untuk memaksakan hasil imbang atau menang tipis mengingat produktivitas gol mereka yang tinggi.

Di mana bisa menonton Lyon vs Lens di Indonesia?

Pertandingan Coupe de France biasanya disiarkan melalui platform streaming beIN Sports atau penyedia layanan olahraga lokal lainnya. Pastikan untuk mengecek jadwal siaran langsung terbaru.

Apakah ada babak perpanjangan waktu jika skor imbang?

Sesuai regulasi Coupe de France, jika skor imbang hingga 90 menit, pertandingan akan langsung dilanjutkan ke babak adu penalti tanpa melalui perpanjangan waktu (extra time), kecuali untuk laga final.

