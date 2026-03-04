Preview Lyon vs Lens: Duel Panas Berebut Tiket Semifinal Coupe de France

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BABAK perempat final Coupe de France 2025/2026 akan menyuguhkan laga big match antara Olympique Lyonnais (Lyon) melawan RC Lens di Groupama Stadium pada Jumat (6/3) dini hari WIB. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit mengingat kedua tim saat ini menghuni papan atas klasemen Ligue 1.
Lyon memiliki modal yang sangat kuat saat bermain di kandang. Anak asuh Paulo Fonseca mencatatkan rekor sembilan kemenangan beruntun di semua kompetisi saat berlaga di Groupama Stadium. Bahkan, dalam tiga laga kandang terakhir, gawang Les Gones tetap perawan alias clean sheet.
Namun, Lyon harus segera bangkit dari keterpurukan setelah menelan dua kekalahan pahit di liga saat bertandang ke markas Strasbourg dan Marseille. Kehadiran bintang muda Endrick yang dipinjam dari Real Madrid diharapkan mampu menjadi pembeda di lini depan, terutama dengan absennya pencetak gol terbanyak mereka, Pavel Sulc.
Di kubu lawan, RC Lens datang dengan kepercayaan diri tinggi meski sedang mengalami krisis di lini belakang. Tim asuhan Pierre Sage ini dikenal sangat agresif di ajang Coupe de France musim ini dengan torehan 10 gol dari tiga pertandingan. Penyerang Wesley Said dan Odsonne Edouard akan menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Lyon yang belakangan ini terlihat rapuh.
Meskipun tanpa Allan Saint-Maximin yang mengalami cedera betis, Lens masih memiliki Florian Thauvin yang sarat pengalaman untuk memimpin serangan balik cepat yang menjadi ciri khas mereka.
Lyon (4-3-1-2): Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nartey; Endrick, Yaremchuk.
RC Lens (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Celik, Malang Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard.
|Kategori
|Olympique Lyonnais
|RC Lens
|Performa 5 Laga Terakhir
|K-K-M-M-M
|S-K-M-M-M
|Rata-rata Gol di Cup
|2.0 gol/laga
|3.3 gol/laga
|Pertemuan Terakhir
|Lens 0-1 Lyon (Ligue 1, Agustus 2025)
Berdasarkan statistik kandang, Lyon sedikit lebih diunggulkan dengan probabilitas kemenangan sekitar 46%. Namun, Lens memiliki peluang besar untuk memaksakan hasil imbang atau menang tipis mengingat produktivitas gol mereka yang tinggi.
Pertandingan Coupe de France biasanya disiarkan melalui platform streaming beIN Sports atau penyedia layanan olahraga lokal lainnya. Pastikan untuk mengecek jadwal siaran langsung terbaru.
Sesuai regulasi Coupe de France, jika skor imbang hingga 90 menit, pertandingan akan langsung dilanjutkan ke babak adu penalti tanpa melalui perpanjangan waktu (extra time), kecuali untuk laga final.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
RC Lens melaju ke semifinal Coupe de France setelah menang adu penalti atas Lyon. Drama gol menit akhir dan aksi heroik Robin Risser hiasi laga.
Marseille harus mengubur impian di Coupe de France setelah kalah adu penalti 3-4 dari Toulouse. Laga sengit di Orange Vélodrome berakhir imbang 2-2 di waktu normal.
OGC Nice melaju ke semifinal Coupe de France 2025/26 setelah menang adu penalti lawan 10 pemain Lorient.
Marseille menjamu Toulouse di perempat final Coupe de France 2026. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Stade Velodrome.
Simak preview lengkap Lorient vs Nice di perempat final Coupe de France 2026. Analisis taktik, statistik kunci, dan prediksi susunan pemain ada di sini.
Prediksi Freiburg vs Bayer Leverkusen di Bundesliga 2026. Cek jadwal, head to head, susunan pemain, dan analisis peluang menang di Europa-Park.
Prediksi Semen Padang vs PSIM Yogyakarta di Liga 1 2026. Analisis H2H, susunan pemain, dan statistik kunci laga krusial di Stadion GOR Haji Agus Salim.
Hamburger SV menjamu Bayer Leverkusen di Volksparkstadion. Cek prediksi skor, kondisi pemain, dan statistik kunci Bundesliga 2025/2026 di sini.
Prediksi skor, head to head, dan susunan pemain Madura United vs Malut United pekan ke-24 Liga 1 2026. Laga krusial bagi tuan rumah untuk menjauh dari zona merah.
AC Milan tantang Cremonese di pekan 27 Serie A 2026. Mampukah Milan balas dendam kekalahan di putaran pertama dan kejar Inter? Cek preview di sini
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved