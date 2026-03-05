Marseille vs Toulouse: Drama Adu Penalti di Vélodrome, Les Violets Lolos ke Semifinal Coupe de France

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
TOULOUSE berhasil mengamankan tiket ke babak semifinal Coupe de France secara dramatis setelah menumbangkan Olympique de Marseille lewat adu penalti dengan skor 4-3. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Orange Vélodrome ini harus ditentukan lewat titik putih setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga waktu normal berakhir.
Laga dimulai dengan kejutan besar saat Marseille dihadiahi penalti pada menit pertama akibat pelanggaran Rasmus Nicolaisen terhadap Mason Greenwood. Greenwood yang maju sebagai eksekutor sukses menyarangkan bola ke pojok bawah gawang Kjetil Haug, mencatatkan gol keenamnya di turnamen ini.
Toulouse memberikan respons cepat. Upaya mereka membuahkan hasil ketika Charlie Cresswell menyambut sepak pojok dengan sundulan yang sempat ditepis kiper Gerónimo Rulli. Namun, bola muntah langsung disambar oleh Yann Gboho untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Sebelum turun minum, Marseille hampir kembali unggul melalui dua tembakan jarak jauh yang memukau. Tendangan Arthur Vermeeren membentur mistar gawang, disusul upaya Himad Abdelli yang berhasil ditepis secara heroik oleh Haug.
Memasuki babak kedua, giliran Rulli yang unjuk kebolehan dengan melakukan penyelamatan ganda luar biasa untuk menggagalkan peluang Emersonn dan Nicolaisen. Namun, Marseille justru kembali memimpin lewat gol yang sedikit berbau keberuntungan. Umpan silang Igor Paixão gagal diantisipasi oleh siapa pun dan bola meluncur masuk setelah membentur tiang jauh.
Pantang menyerah, tim tamu kembali menyamakan skor lewat skema bola mati. Umpan matang Aron Dønnum berhasil ditanduk dengan sempurna oleh Charlie Cresswell ke dalam gawang Marseille, mengubah skor menjadi 2-2.
Di sisa waktu, Marseille terus menggempur pertahanan Toulouse melalui aksi Mason Greenwood, namun tidak ada gol tambahan yang tercipta. Laga pun harus ditentukan melalui drama adu penalti.
Toulouse memulai eksekusi dengan tenang melalui Dønnum, Gboho, dan Djibril Sidibé. Di kubu Marseille, Greenwood dan Pierre-Emerick Aubameyang sempat menjaga harapan tuan rumah. Drama memuncak saat Leonardo Balerdi dan Cristian Cásseres Jr. sama-sama gagal dalam eksekusi mereka.
Tekanan berat berada di pundak pemain pinjaman Marseille, Ethan Nwaneri, setelah Pape Demba Diop sukses menjalankan tugasnya untuk Toulouse. Sayangnya, tendangan Nwaneri melambung tinggi di atas mistar, memastikan Toulouse melenggang ke semifinal. Hasil ini memupus harapan Marseille untuk mencapai semifinal pertama mereka sejak musim 2015/16. (Flash Score/Z-2)
RC Lens melaju ke semifinal Coupe de France setelah menang adu penalti atas Lyon. Drama gol menit akhir dan aksi heroik Robin Risser hiasi laga.
Preview perempat final Coupe de France 2026 antara Lyon vs Lens. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Groupama Stadium.
OGC Nice melaju ke semifinal Coupe de France 2025/26 setelah menang adu penalti lawan 10 pemain Lorient.
Marseille menjamu Toulouse di perempat final Coupe de France 2026. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Stade Velodrome.
Simak preview lengkap Lorient vs Nice di perempat final Coupe de France 2026. Analisis taktik, statistik kunci, dan prediksi susunan pemain ada di sini.
OGC Nice melaju ke semifinal Coupe de France 2025/26 setelah menang adu penalti lawan 10 pemain Lorient.
Newcastle United melaju ke putaran keempat FA Cup usai kalahkan Bournemouth lewat adu penalti yang dramatis. Aaron Ramsdale tampil sebagai pahlawan dengan 3 tepisan.
Pelatih Fiorentina Paolo Vanoli menyebut hasil imbang 2-2 melawan Lazio sebagai hasil yang adil meski diwarnai drama penalti dan kontroversi VAR di Olimpico.
ARSENAL memastikan tempat di semifinal Liga Inggris setelah laga Arsenal vs Crystal Palace lewat adu penalti 8-7, menyusul hasil imbang 1-1 hingga waktu normal di Stadion Emirates
Arsenal melaju ke semifinal Carabao Cup setelah menang adu penalti atas Crystal Palace. Mikel Arteta soroti performa Kepa Arrizabalaga dan kondisi cedera pemain.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved