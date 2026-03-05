Marseille vs Toulouse: Drama Adu Penalti di Vélodrome, Les Violets Lolos ke Semifinal Coupe de France

Marseille harus mengubur impian di Coupe de France setelah kalah adu penalti 3-4 dari Toulouse. Laga sengit di Orange Vélodrome berakhir imbang 2-2 di waktu normal.(Toulouse)

TOULOUSE berhasil mengamankan tiket ke babak semifinal Coupe de France secara dramatis setelah menumbangkan Olympique de Marseille lewat adu penalti dengan skor 4-3. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Orange Vélodrome ini harus ditentukan lewat titik putih setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga waktu normal berakhir.

Laga dimulai dengan kejutan besar saat Marseille dihadiahi penalti pada menit pertama akibat pelanggaran Rasmus Nicolaisen terhadap Mason Greenwood. Greenwood yang maju sebagai eksekutor sukses menyarangkan bola ke pojok bawah gawang Kjetil Haug, mencatatkan gol keenamnya di turnamen ini.

Aksi Saling Balas Gol

Toulouse memberikan respons cepat. Upaya mereka membuahkan hasil ketika Charlie Cresswell menyambut sepak pojok dengan sundulan yang sempat ditepis kiper Gerónimo Rulli. Namun, bola muntah langsung disambar oleh Yann Gboho untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Sebelum turun minum, Marseille hampir kembali unggul melalui dua tembakan jarak jauh yang memukau. Tendangan Arthur Vermeeren membentur mistar gawang, disusul upaya Himad Abdelli yang berhasil ditepis secara heroik oleh Haug.

Memasuki babak kedua, giliran Rulli yang unjuk kebolehan dengan melakukan penyelamatan ganda luar biasa untuk menggagalkan peluang Emersonn dan Nicolaisen. Namun, Marseille justru kembali memimpin lewat gol yang sedikit berbau keberuntungan. Umpan silang Igor Paixão gagal diantisipasi oleh siapa pun dan bola meluncur masuk setelah membentur tiang jauh.

Pantang menyerah, tim tamu kembali menyamakan skor lewat skema bola mati. Umpan matang Aron Dønnum berhasil ditanduk dengan sempurna oleh Charlie Cresswell ke dalam gawang Marseille, mengubah skor menjadi 2-2.

Drama Adu Penalti

Di sisa waktu, Marseille terus menggempur pertahanan Toulouse melalui aksi Mason Greenwood, namun tidak ada gol tambahan yang tercipta. Laga pun harus ditentukan melalui drama adu penalti.

Toulouse memulai eksekusi dengan tenang melalui Dønnum, Gboho, dan Djibril Sidibé. Di kubu Marseille, Greenwood dan Pierre-Emerick Aubameyang sempat menjaga harapan tuan rumah. Drama memuncak saat Leonardo Balerdi dan Cristian Cásseres Jr. sama-sama gagal dalam eksekusi mereka.

Tekanan berat berada di pundak pemain pinjaman Marseille, Ethan Nwaneri, setelah Pape Demba Diop sukses menjalankan tugasnya untuk Toulouse. Sayangnya, tendangan Nwaneri melambung tinggi di atas mistar, memastikan Toulouse melenggang ke semifinal. Hasil ini memupus harapan Marseille untuk mencapai semifinal pertama mereka sejak musim 2015/16. (Flash Score/Z-2)