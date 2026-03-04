Strasbourg vs Stade de Reims: Dua Penalti Dramatis Bawa Strasbourg ke Semifinal Coupe de France

Strasbourg sukses menghentikan perlawanan sengit Stade de Reims lewat dua penalti di menit-menit akhir. Kemenangan 2-1 ini membawa Strasbourg ke semifinal pertama sejak 2001.(Strasbourg)

STRASBOURG berhasil menghindari kejutan dari tim divisi bawah setelah dua penalti di menit-menit akhir membawa skuat asuhan Gary O’Neil menang 2-1 atas Stade de Reims. Kemenangan krusial ini mengantarkan Strasbourg ke babak semifinal Coupe de France untuk pertama kalinya sejak mereka menjuarai kompetisi ini pada musim 2000/01.

Menghadapi Reims yang merupakan finalis musim lalu dan penantang promosi di Ligue 2, Strasbourg langsung mengambil kendali permainan sejak awal laga. Strasbourg mendominasi penguasaan bola dan mendikte tempo, namun mereka kesulitan menembus pertahanan rapat tim tamu yang dikawal kiper Alexandre Olleiro.

Olleiro tampil impresif dengan mementahkan sundulan jarak dekat Sebastian Nanasi serta menepis tendangan rendah Guéla Doué ke tiang gawang. Ketangguhan sang kiper memastikan babak pertama berakhir tanpa gol, sekaligus menjaga asa Reims untuk memperpanjang rekor tujuh kali clean sheet berturut-turut mereka.

Kebuntuan Pecah di Menit Akhir

Dominasi Strasbourg berlanjut hingga babak kedua. Doué kembali nyaris mencetak gol, namun upayanya lagi-lagi membentur tiang gawang. Meski terus menekan hingga melewati satu jam pertandingan, Strasbourg sempat mendapat ancaman serius lewat serangan balik jarang dari Reims. Beruntung, kiper Mike Penders melakukan penyelamatan ujung jari yang gemilang untuk menghalau sepakan terarah Hiroki Sekine.

Saat laga tampak akan berakhir imbang, Strasbourg mendapatkan momentum besar melalui dua hadiah penalti dalam waktu singkat. Penalti pertama diberikan setelah John Patrick melakukan pelanggaran handball di kotak terlarang. Joaquín Panichelli yang maju sebagai eksekutor sukses menyarangkan bola dari titik putih.

Hanya berselang tiga menit, Strasbourg kembali mendapatkan penalti kedua. Pemain pengganti Julio Enciso tidak menyia-nyiakan peluang tersebut untuk menggandakan keunggulan, sekaligus memupus harapan Reims untuk melakukan comeback.

Rekor Impresif Skuat Gary O’Neil

Reims sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan dari Patrick Zabi di pengujung laga. Namun, gol tersebut datang terlambat untuk menyelamatkan tim tamu dari kekalahan.

Kemenangan ini mempertegas performa solid Strasbourg di bawah arahan Gary O’Neil, di mana mereka kini tercatat tidak terkalahkan dalam 13 dari 15 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Dengan keberhasilan menembus semifinal, Strasbourg kini semakin dekat untuk mengulangi kejayaan mereka di turnamen piala paling bergengsi di Prancis tersebut. (Flash Score/Z-2)