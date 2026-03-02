Preview Strasbourg vs Reims: Ambisi Le Racing Akhiri Puasa Gelar 25 Tahun

Headline
Pertandingan perempat final Coupe de France 2026 akan menyajikan duel sengit antara Strasbourg melawan Reims di Stade de la Meinau. Tuan rumah berambisi mengulang sejarah manis tahun 2001, sementara tim tamu datang dengan modal pertahanan yang sangat solid.
Strasbourg di bawah arahan Gary O'Neil menunjukkan karakter yang berbeda saat bermain di kompetisi piala. Ketajaman lini depan yang dipimpin oleh Julio Enciso menjadi momok bagi tim-tim besar, terbukti dengan tersingkirnya Monaco di babak sebelumnya. Dukungan penuh publik Alsace di Stade de la Meinau diprediksi akan membuat Strasbourg tampil menekan sejak menit awal.
Reims yang saat ini duduk di papan atas Ligue 2 memiliki organisasi permainan yang sangat rapi. Karel Geraerts berhasil membangun tembok pertahanan yang sulit ditembus, terutama saat melakoni laga tandang. Dengan absennya Joseph Okumu, Reims kemungkinan akan bermain lebih pragmatis dan mengandalkan serangan balik cepat melalui Theo Leoni.
|Strasbourg (4-2-3-1)
|Reims (4-3-3)
|Penders (GK); Doue, Hogsberg, Doukoure, Chilwell; Barco, El Mourabet; Moreira, Amougou, Enciso; Nanasi.
|Olliero (GK); Sekine, Kone, Akieme, Busi; Patrick, Gbane, Leoni; Benhattab, Bojang, Nakamura.
Melihat performa kedua tim, Strasbourg diprediksi akan menguasai penguasaan bola, sementara Reims akan menunggu momentum untuk mencuri gol. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Ben Chilwell di lini belakang Strasbourg diharapkan mampu meredam kecepatan para penyerang Reims.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
