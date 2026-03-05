OGC Nice vs Lorient: OGC Nice Singkirkan Lorient Lewat Drama Penalti Menegangkan

Headline
OGC Nice resmi mengamankan tiket ke semifinal Coupe de France edisi 2025/26. Namun, langkah pemilik tiga gelar juara turnamen ini tidak didapatkan dengan mudah. Skuad berjuluk Les Aiglons tersebut harus melewati drama adu penalti yang menegangkan setelah bermain imbang 0-0 melawan 10 pemain Lorient di Stade du Moustoir.
Sepanjang waktu normal, kedua tim tampak kesulitan untuk mendominasi permainan. Minimnya peluang di awal laga cukup mengejutkan, mengingat Nice datang dengan catatan pertahanan yang kurang solid, hanya mencatatkan satu clean sheet dalam 20 pertandingan terakhir mereka.
Tuan rumah, Lorient, sebenarnya memiliki beberapa kesempatan melalui Pablo Pagis yang melepaskan dua tembakan melenceng. Nice sempat membalas lewat sundulan Zoumana Diallo, namun bola masih jauh dari sasaran. Les Merlus sempat berada di atas angin sebelum bencana melanda tepat sebelum jeda babak pertama.
Harapan Lorient untuk meraih trofi kedua mereka terganggu setelah Pablo Pagis diganjar kartu merah langsung. Intervensi VAR mengubah kartu kuning menjadi merah akibat tekel tinggi Pagis terhadap Charles Vanhoutte.
Bermain dengan keunggulan jumlah pemain tidak lantas membuat tugas Nice menjadi ringan. Di babak kedua, Lorient yang tampil disiplin memaksa Nice melakukan banyak percobaan dari luar kotak penalti. Jonathan Clauss sempat melepaskan tembakan yang melambung, disusul peluang emas Morgan Sanson yang sundulannya meleset dari target meski dalam posisi tidak terkawal.
Lorient praktis bertahan total di area sendiri saat Nice melancarkan gelombang serangan. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat laga berakhir tanpa satu pun tembakan tepat sasaran (shot on target) hingga peluit panjang dibunyikan. Skor kacamata memaksa laga berlanjut ke babak adu penalti.
Drama sesungguhnya terjadi di babak tos-tosan. Nice sempat berada di ambang kekalahan setelah kegagalan eksekusi Tom Louchet memberi Lorient dua kesempatan untuk mengunci kemenangan. Namun, Sambou Soumano dan Avom gagal menjalankan tugasnya, membuat kedudukan imbang 3-3 setelah masing-masing tim melakukan lima tendangan.
Memasuki babak sudden death, tensi semakin memuncak. Setelah kedudukan sempat imbang 5-5, Mohamed-Ali Cho berhasil membawa Nice unggul 6-5. Lorient akhirnya harus menyerah setelah eksekusi lemah Bamo Meïté berhasil diselamatkan kiper Nice.
Kemenangan dramatis ini memicu perayaan emosional dari para pemain Nice yang kini semakin dekat dengan tangga juara. Sementara bagi Lorient, kegagalan ini memperpanjang penantian mereka untuk kembali mencapai babak empat besar sejak musim 2015/16. (Flash Score/Z-2)
