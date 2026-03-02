Paris FC vs OGC Nice: Paris FC Tekuk OGC Nice 1-0, Jauhi Zona Degradasi

Headline
PARIS FC berhasil memetik kemenangan krusial saat menjamu OGC Nice di Stade Jean-Bouin dalam lanjutan Ligue 1. Kemenangan tipis 1-0 ini tidak hanya mengakhiri catatan enam laga tanpa kemenangan bagi tuan rumah, tetapi juga membawa mereka menjauh sembilan poin dari zona tiga terbawah klasemen.
Laga dimulai dengan ancaman serius dari tim tamu. Umpan silang Jonathan Clauss hampir saja membuahkan gol jika sontekan Tom Louchet di tiang jauh tidak melenceng tipis dari gawang yang dikawal Kevin Trapp. Setelah ancaman tersebut, Paris FC mulai mengambil alih kendali permainan melalui upaya Ciro Immobile yang memaksa kiper Nice, Maxime Dupé, melakukan penyelamatan gemilang.
Pertandingan sempat diwarnai drama pada menit ke-17 ketika wasit Hakim Ben El Hadj menunjuk titik putih untuk Nice setelah Kevin Santos tampak dijatuhkan Ilan Kebbal di kotak terlarang. Namun, setelah meninjau monitor VAR, wasit membatalkan keputusan tersebut dan justru memberikan kartu kuning kepada Santos karena dianggap melakukan diving.
Paris FC memanfaatkan momentum tersebut untuk unggul lebih dulu. Berawal dari tendangan jarak jauh Moses Simon yang gagal diamankan dengan sempurna oleh Maxime Dupé, Marshall Munetsi dengan sigap menyambar bola muntah untuk merobek jala Nice. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum meskipun Nice sempat mengancam lewat aksi Kojo Peprah yang digagalkan Kevin Trapp.
Memasuki babak kedua, kapten Paris FC, Pierre Lees-Melou, hampir menggandakan keunggulan timnya, namun kesigapan Dupé di bawah mistar gawang Nice kembali menggagalkan peluang tersebut. Dupé menjadi pemain tersibuk di kubu tamu setelah ia kembali melakukan penyelamatan krusial untuk menepis upaya Jonathan Ikoné di pertengahan babak kedua.
Menjelang akhir laga, Paris FC harus bermain dengan 10 orang setelah Thibault De Smet menerima kartu merah akibat akumulasi dua kartu kuning dalam waktu singkat. Meski kalah jumlah pemain di menit-menit akhir, skuad asuhan Paris FC berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.
Kemenangan ini menjadi raihan tiga poin perdana bagi Paris FC di kandang sendiri sejak Oktober lalu, mengakhiri penantian delapan laga tanpa kemenangan di depan pendukung mereka.
Di sisi lain, kekalahan ini memperpanjang tren negatif OGC Nice yang kini merosot ke posisi 15. Masalah kreativitas menjadi sorotan utama bagi Nice yang gagal mencetak gol untuk ketiga kalinya dalam empat pertandingan terakhir. Meski masih memiliki selisih tujuh poin dari zona degradasi, tumpulnya lini serang menjadi kekhawatiran besar bagi tim tamu untuk sisa musim ini. (Flash Score/Z-2)
