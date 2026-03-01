Gol Tunggal Barcola Bawa PSG Kokoh di Puncak, Drama Penalti Warnai Stade Oceane

Headline
Paris Saint-Germain (PSG) berhasil mengamankan kemenangan krusial 1-0 saat bertandang ke markas Le Havre di Stade Océane pada Sabtu (28/2/2026). Gol kemenangan Les Parisiens dicetak oleh Bradley Barcola di babak pertama, memastikan tim asuhan Luis Enrique tetap nyaman di puncak klasemen Ligue 1.
PSG langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Kolaborasi antara Kang-In Lee dan Bradley Barcola menjadi ancaman utama bagi pertahanan tuan rumah. Gol yang ditunggu-tunggu hadir pada menit ke-37 lewat sundulan Barcola memanfaatkan assist manis dari Lee.
Le Havre mencoba bangkit di babak kedua melalui skema serangan balik cepat. Namun, penampilan gemilang kiper Matvey Safonov di bawah mistar gawang PSG berhasil mementahkan sejumlah peluang emas dari Issa Soumaré dan Sofiane Boufal.
|Kategori
|Le Havre
|PSG
|Penguasaan Bola
|34%
|66%
|Total Tembakan
|8
|17
|Tembakan Tepat Sasaran
|3
|6
PSG sebenarnya berpeluang menggandakan keunggulan pada menit ke-79 setelah wasit menunjuk titik putih. Namun, Désiré Doué yang maju sebagai algojo gagal menaklukkan Mory Diaw. Kiper Le Havre tersebut melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis bola yang mengarah ke sudut bawah gawang.
Le Havre: Diaw, Nego, Pembele, Lloris, Zouaoui, Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye, Doucoure, Soumare, Boufal.
PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Vitinha, Zaire-Emery, Dro Fernandez, Lee, Barcola, Kvaratskhelia.
Kemenangan ini membuat PSG kini mengoleksi 51 poin dari 24 laga, unggul empat angka dari pesaing terdekat mereka di perebutan gelar juara Liga Prancis musim ini.
Secara historis, PSG memiliki catatan yang sangat superior saat berhadapan dengan Le Club Doyen. Dalam lima pertemuan terakhir di berbagai kompetisi, PSG menyapu bersih empat kemenangan
Pada pertandingan melawan tuan rumah Le Havre, Goncalo Ramos, yang turun sejak menit pertama, harus digantikan Randal Kolo Muani saat laga baru berlangsung 20 menit.
