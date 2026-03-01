Gol Tunggal Barcola Bawa PSG Kokoh di Puncak, Drama Penalti Warnai Stade Oceane

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Paris Saint-Germain (PSG) berhasil mengamankan kemenangan krusial 1-0 saat bertandang ke markas Le Havre di Stade Océane pada Sabtu (28/2/2026). Gol kemenangan Les Parisiens dicetak oleh Bradley Barcola di babak pertama, memastikan tim asuhan Luis Enrique tetap nyaman di puncak klasemen Ligue 1.

Analisis Pertandingan: Dominasi dan Efisiensi

PSG langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Kolaborasi antara Kang-In Lee dan Bradley Barcola menjadi ancaman utama bagi pertahanan tuan rumah. Gol yang ditunggu-tunggu hadir pada menit ke-37 lewat sundulan Barcola memanfaatkan assist manis dari Lee.

Le Havre mencoba bangkit di babak kedua melalui skema serangan balik cepat. Namun, penampilan gemilang kiper Matvey Safonov di bawah mistar gawang PSG berhasil mementahkan sejumlah peluang emas dari Issa Soumaré dan Sofiane Boufal.

Baca juga : Preview Ligue 1 Le Havre vs PSG: Misi Les Parisiens Kokohkan Puncak Klasemen

Rangkuman Statistik Le Havre vs PSG Kategori Le Havre PSG Penguasaan Bola 34% 66% Total Tembakan 8 17 Tembakan Tepat Sasaran 3 6

Momen Kunci: Penalti Désiré Doué

PSG sebenarnya berpeluang menggandakan keunggulan pada menit ke-79 setelah wasit menunjuk titik putih. Namun, Désiré Doué yang maju sebagai algojo gagal menaklukkan Mory Diaw. Kiper Le Havre tersebut melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis bola yang mengarah ke sudut bawah gawang.

Daftar Susunan Pemain

Le Havre: Diaw, Nego, Pembele, Lloris, Zouaoui, Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye, Doucoure, Soumare, Boufal.

PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Vitinha, Zaire-Emery, Dro Fernandez, Lee, Barcola, Kvaratskhelia.

Kemenangan ini membuat PSG kini mengoleksi 51 poin dari 24 laga, unggul empat angka dari pesaing terdekat mereka di perebutan gelar juara Liga Prancis musim ini.