Preview Ligue 1 Le Havre vs PSG: Misi Les Parisiens Kokohkan Puncak Klasemen

Gelandang Paris Saint-Germain asal Spanyol bernomor punggung 08, Fabian Ruiz, merayakan golnya.(FRANCK FIFE / AFP)

PERSAINGAN kasta tertinggi sepak bola Prancis, Ligue 1 musim 2025/2026, akan menyajikan duel menarik antara Le Havre menjamu raksasa Paris Saint-Germain (PSG). Laga pekan ke-24 ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Stade Océane, Le Havre, pada Minggu, 1 Maret 2026, pukul 03.05 WIB.

PSG datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah kembali merebut posisi puncak klasemen dari Lens. Tim asuhan Luis Enrique baru saja memetik kemenangan meyakinkan 3-0 atas Metz di laga terakhirnya. Sementara itu, tuan rumah Le Havre yang kini duduk di peringkat ke-13, sedang berusaha bangkit setelah kekalahan 0-2 dari Nantes pekan lalu.

Head to Head: Dominasi Mutlak Paris

Secara historis, PSG memiliki catatan yang sangat superior saat berhadapan dengan Le Club Doyen. Dalam lima pertemuan terakhir di berbagai kompetisi, PSG menyapu bersih empat kemenangan dan hanya sekali bermain imbang.

Tanggal Pertandingan Skor 22/11/2025 PSG vs Le Havre 3-0 19/04/2025 PSG vs Le Havre 3-3 16/08/2024 Le Havre vs PSG 1-4

Kedalaman Skuad: Kualitas Bintang vs Militansi Kolektif

Le Havre

Di bawah asuhan Didier Digard, Le Havre mengandalkan kolektivitas tim. Pemain kunci seperti Issa Soumaré menjadi tumpuan utama di lini depan. Namun, mereka harus kehilangan kapten Arouna Sangante karena suspensi dan Ayumu Seko yang cedera.

Paris Saint-Germain

Luis Enrique memiliki kemewahan skuad meski Ousmane Dembélé absen. Bradley Barcola dan Gonçalo Ramos sedang dalam performa tajam. Di lini belakang, Ilya Zabarnyi menjadi tembok kokoh baru bagi Les Parisiens musim ini.

Prediksi Susunan Pemain Le Havre vs PSG

Le Havre (4-3-3):

Mory Diaw; Loïc Nego, Timothée Pembélé, Gautier Lloris, Yanis Zouaoui; Simon Ebonog, Lucas Gourna-Douath, Rassoul Ndiaye; Fodé Doucouré, Issa Soumaré, Sofiane Boufal. Paris Saint-Germain (4-3-3):

Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Lucas Beraldo, Lucas Hernández; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Dro Fernández; Désiré Doué, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola.

Prediksi Skor

Kualitas individu PSG diprediksi akan menjadi penentu hasil akhir. Meski Le Havre akan memberikan perlawanan sengit di kandang, skor 0-2 untuk kemenangan PSG menjadi prediksi yang paling masuk akal. (Z-4)