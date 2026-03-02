Lorient vs Auxerre: Drama 4 Gol di Moustoir, Lorient Tertahan Imbang 2-2

Headline
LORIENT harus puas berbagi angka saat menjamu tim papan bawah AJ Auxerre dalam lanjutan Ligue 1 di Stade du Moustoir. Meski mendominasi pertandingan, tim asuhan tuan rumah tertahan imbang 2-2 dalam laga yang diwarnai drama empat gol pada babak pertama.
Hasil ini tentu menjadi kekecewaan bagi Lorient. Meski mereka mencatatkan rekor impresif dengan hanya satu kekalahan dalam 16 laga terakhir di semua kompetisi, kegagalan memetik poin penuh membuat posisi mereka kian sulit untuk menembus zona Eropa.
Laga baru berjalan kurang dari 60 detik, publik tuan rumah langsung dikejutkan gol cepat Auxerre. Bek Sinaly Diomandé melepaskan umpan terobosan mematikan yang berhasil diselesaikan dengan tenang oleh rekan sesama bek, Marvin Senaya, dari jarak dekat.
Lorient merespons dengan cepat. Tak butuh waktu lama, umpan akurat Darlin Yongwa berhasil disambut Bamba Dieng yang melepaskan tembakan keras untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Namun, lima menit berselang, Auxerre kembali memimpin melalui aksi Josué Casimir yang memanfaatkan operan Danny Namaso.
Drama babak pertama belum berakhir. Pada menit ke-20, Bamba Dieng kembali muncul sebagai pahlawan. Berawal dari skema bola mati yang dikirimkan Pagis, Dieng melepaskan sundulan terbang (diving header) yang spektakuler untuk memaksa babak pertama berakhir imbang 2-2.
Berbeda dengan paruh pertama yang banjir gol, babak kedua berjalan lebih alot. Lorient sempat mengancam melalui Laurent Abergel dan Yongwa, namun upaya mereka masih meleset dari sasaran.
Memasuki menit ke-67, kiper Lorient, Yvon Mvogo, melakukan penyelamatan heroik dengan ujung jarinya untuk menepis tembakan keras Lassine Sinayoko yang mengarah ke bawah mistar. Dua menit kemudian, giliran kiper Auxerre, Donovan Léon, yang unjuk gigi. Ia melakukan penyelamatan luar biasa untuk menggagalkan tendangan jarak jauh Jean-Victor Makengo yang hampir saja membawa Lorient unggul.
Tambahan satu poin ini membuat Lorient kini tertinggal lima angka dari penghuni posisi keenam, LOSC Lille, dalam perburuan tiket kompetisi Eropa. Lorient masih harus berjuang ekstra keras jika ingin mencatatkan sejarah tampil di panggung benua untuk kedua kalinya.
Sementara itu, bagi AJ Auxerre, hasil imbang ini cukup berharga untuk memangkas jarak menjadi lima poin dari zona aman. Namun, mereka dituntut untuk mulai meraih kemenangan secara konsisten jika ingin tetap bertahan di kasta tertinggi Liga Prancis musim depan. (Flash Score/Z-2)
