Lille vs Nantes: Gol Telat Nathan Ngoy Bawa Lille Tembus 5 Besar

Drama menit akhir! Nathan Ngoy menjadi pahlawan kemenangan 1-0 Lille atas Nantes. Kemenangan ini membawa Les Dogues mengamankan posisi di zona Eropa.(lOSC Lille)

LOSC Lille berhasil mengamankan kemenangan krusial dalam lanjutan Ligue 1 setelah menundukkan tamunya, Nantes, dengan skor tipis 1-0. Nathan Ngoy kembali muncul sebagai pahlawan bagi Les Dogues lewat gol tunggalnya di masa injury time yang memastikan raihan tiga poin di hadapan publik sendiri.

Kemenangan ini tidak hanya memperpanjang rekor tak kebobolan Lille menjadi tiga kali dalam sepekan, tetapi juga membawa mereka naik ke peringkat kelima klasemen sementara. Posisi ini sekaligus menggeser Rennes dari zona otomatis Liga Europa.

Babak Pertama yang Alot

Laga di babak pertama berjalan cukup membosankan dengan tempo yang lambat. Nantes, yang sangat membutuhkan poin untuk keluar dari zona degradasi otomatis, sempat mendapatkan peluang emas melalui Ignatius Ganago. Memanfaatkan kesalahan lini belakang Lille, Ganago melepaskan tembakan keras, namun kiper Berke Özer tampil sigap untuk mengamankan gawangnya.

Lille pun bukan tanpa perlawanan. Peluang terbaik tuan rumah datang melalui umpan silang Gaëtan Perrin yang berhasil disambut sundulan Mathias Fernandez-Pardo di tiang jauh. Sayangnya, upaya pemain asal Belgia itu masih terlalu mudah diantisipasi oleh kiper senior Nantes, Anthony Lopes. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Drama Menit Akhir

Memasuki babak kedua, jalannya pertandingan tidak banyak berubah. Kedua tim tampak kesulitan membongkar pertahanan lawan. Nantes sempat bernapas lega ketika Chidozie Awaziem berhasil memblok tembakan Fernandez-Pardo, yang membuat bola hanya membentur mistar gawang sebelum keluar lapangan.

Saat laga seolah akan berakhir imbang tanpa gol, Nathan Ngoy kembali menunjukkan tajinya sebagai bek yang haus gol. Berawal dari situasi sepak pojok di masa injury time, bola jatuh ke kaki Ngoy di dalam kotak penalti. Dengan tenang, bek tengah tersebut mengontrol bola untuk menciptakan ruang sebelum melepaskan sepakan yang membuat Anthony Lopes terpaku di garis gawang.

Gol ini merupakan yang kedua bagi Ngoy dalam sepekan, setelah sebelumnya ia juga mencetak gol penentu kemenangan saat melawan Red Star Belgrade di kompetisi Eropa.

Situasi Klasemen

Hasil ini menandai pertama kalinya Lille meraih kemenangan beruntun di Ligue 1 sejak Desember lalu. Tambahan tiga poin ini sangat vital bagi ambisi Eropa skuad asuhan Lille musim depan.

Di sisi lain, kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Nantes yang tertahan di posisi ke-17. Ini merupakan kekalahan tandang ketiga berturut-turut bagi Les Canaries, sekaligus memupus harapan mereka untuk mencatatkan rekor tak kebobolan beruntun untuk pertama kalinya musim ini. (Flash Score/Z-2)