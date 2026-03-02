Marseille vs Lyon: Aubameyang Borong 2 Gol, Debut Manis Habib Beye

Drama 5 gol di Stade Vélodrome! Marseille sukses bekuk Lyon 3-2 berkat brace telat Aubameyang. Kemenangan perdana bagi manajer anyar Habib Beye.(Olympique de Marseille)

HABIB Beye berhasil mencatatkan kemenangan pertamanya sebagai manajer Olympique de Marseille melalui skema yang luar biasa. Menjamu Olympique Lyonnais di Stade Vélodrome dalam laga bertajuk Choc des Olympiques, Marseille sukses melakukan comeback dramatis untuk menang dengan skor tipis 3-2.

Laga ini menjadi panggung bagi Pierre-Emerick Aubameyang yang memborong dua gol di menit-menit akhir pertandingan. Hasil ini sekaligus memutus tren negatif empat laga tanpa kemenangan bagi Les Phocéens di Ligue 1.

Jual Beli Serangan Sejak Menit Awal

Olympique Lyonnais asuhan Paulo Fonseca datang ke Marseille dengan misi bangkit setelah rekor kemenangan beruntun mereka terhenti pekan lalu. Tekad tersebut langsung berbuah manis saat laga baru berjalan tiga menit. Corentin Tolisso mencetak gol pembuka lewat sepakan klinis setelah menerima umpan matang dari Endrick.

Tertinggal satu gol, Marseille merespons dengan agresif. Mason Greenwood sempat mendapatkan dua peluang emas, namun kegemilangan kiper Dominik Greif berhasil menggagalkan upaya tersebut. Di sisi lain, kiper Marseille Geronimo Rulli juga harus bekerja keras, termasuk saat memenangkan situasi satu lawan satu melawan Roman Yaremchuk.

Dampak Instan Pemain Pengganti

Memasuki babak kedua, Habib Beye melakukan perubahan taktik dengan memasukkan Igor Paixao. Keputusan ini terbukti jitu. Baru beberapa saat berada di lapangan, pemain asal Brasil itu melakukan tusukan dari sisi kiri dan melepaskan tendangan melengkung spektakuler dari jarak jauh yang bersarang di pojok atas gawang Lyon.

Momentum sempat berbalik ke arah tim tamu pada menit ke-76. Pemain pengganti Lyon, Remi Himbert, berhasil menaklukkan Rulli lewat penyelesaian rendah yang akurat ke tiang jauh, mengubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Lyon.

Aksi Heroik Aubameyang di Menit Akhir

Drama sesungguhnya baru dimulai pada sepuluh menit terakhir pertandingan. Lima menit setelah gol Lyon, Aubameyang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah memaksimalkan umpan silang matang dari Igor Paixao.

Saat laga seolah akan berakhir imbang, keajaiban terjadi di masa injury time. Berawal dari pergerakan Ethan Nwaneri yang mengirimkan umpan tarik ke kotak penalti, Aubameyang yang berdiri tanpa kawalan dengan tenang menyontek bola masuk ke gawang. Stadion Vélodrome pun bergemuruh menyambut gol kemenangan tersebut.

Kemenangan ini membawa Marseille kini hanya terpaut dua poin di belakang Lyon dalam tabel klasemen sementara Ligue 1. Bagi Habib Beye, hasil ini menjadi modal berharga untuk membangun kepercayaan diri skuad barunya di sisa musim kompetisi. (Flash Score/Z-2)