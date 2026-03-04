Preview Lorient vs Nice: Pertaruhan Gengsi di Perempat Final Coupe de France

Preview Lorient vs Nice(ChatGPT)

STADE du Moustoir akan menjadi saksi bisu upaya FC Lorient untuk mengukir sejarah baru saat menjamu OGC Nice dalam babak perempat final Coupe de France, Rabu (4/3/2026). Lorient, yang kini menghuni papan tengah Ligue 1, tampil sangat perkasa di hadapan pendukungnya sendiri, sementara Nice sedang berjuang keluar dari periode kelam di bawah asuhan Claude Puel.

Analisis Kekuatan Lorient

Les Merlus telah menjelma menjadi tim yang sulit dikalahkan di kandang. Dengan rekor 11 laga tanpa kekalahan di Stade du Moustoir, Olivier Pantaloni berhasil membangun mentalitas juara di markas sendiri. Bamba Dieng yang sedang dalam performa on-fire diharapkan kembali menjadi pembeda setelah mencetak brace ke gawang Auxerre pekan lalu.

Krisis di Kubu Le Gym

Nice datang dengan kondisi pincang. Selain performa liga yang buruk, mereka kehilangan pilar pertahanan seperti Mohamed Abdelmonem dan Moise Bombito. Absennya Sofiane Diop karena suspensi juga akan mengurangi kreativitas di lini tengah. Satu-satunya harapan bagi Nice adalah sejarah mereka yang sering tampil apik jika sudah mencapai fase perempat final turnamen ini.

Baca juga : Nice vs Lorient, Drama Enam Gol di Allianz Riviera, Les Aiglons dan Les Merlus Berbagi Poin

Statistik Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

Tanggal Kompetisi Pertandingan Skor 22/02/2026 Ligue 1 Nice vs Lorient 3-3 30/11/2025 Ligue 1 Lorient vs Nice 3-1 19/04/2024 Ligue 1 Nice vs Lorient 3-0 20/08/2023 Ligue 1 Lorient vs Nice 1-1 19/03/2023 Ligue 1 Nice vs Lorient 1-1

People Also Ask (FAQ)

Kapan pertandingan Lorient vs Nice dimulai? Laga akan dimulai pada Rabu, 4 Maret 2026 pukul 19:30 UTC atau Kamis dini hari WIB.

Laga akan dimulai pada Rabu, 4 Maret 2026 pukul 19:30 UTC atau Kamis dini hari WIB. Di mana pertandingan ini digelar? Di Stade du Moustoir - Yves Allainmat, Lorient.

Di Stade du Moustoir - Yves Allainmat, Lorient. Siapa pemain kunci Lorient? Bamba Dieng menjadi pemain paling berbahaya dengan koleksi golnya di beberapa laga terakhir.

Bamba Dieng menjadi pemain paling berbahaya dengan koleksi golnya di beberapa laga terakhir. Apakah ada pemain yang absen? Nice kehilangan Abdelmonem, Bombito, dan Ndayishimiye karena cedera, serta Diop karena akumulasi kartu.

Prediksi Skor: Melihat tren performa kandang yang sangat kuat dan krisis lini pertahanan tim tamu, Lorient diprediksi mampu memenangkan laga ini dengan skor tipis 2-1.



PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

