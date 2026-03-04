Preview Lorient vs Nice: Pertaruhan Gengsi di Perempat Final Coupe de France

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
STADE du Moustoir akan menjadi saksi bisu upaya FC Lorient untuk mengukir sejarah baru saat menjamu OGC Nice dalam babak perempat final Coupe de France, Rabu (4/3/2026). Lorient, yang kini menghuni papan tengah Ligue 1, tampil sangat perkasa di hadapan pendukungnya sendiri, sementara Nice sedang berjuang keluar dari periode kelam di bawah asuhan Claude Puel.
Les Merlus telah menjelma menjadi tim yang sulit dikalahkan di kandang. Dengan rekor 11 laga tanpa kekalahan di Stade du Moustoir, Olivier Pantaloni berhasil membangun mentalitas juara di markas sendiri. Bamba Dieng yang sedang dalam performa on-fire diharapkan kembali menjadi pembeda setelah mencetak brace ke gawang Auxerre pekan lalu.
Nice datang dengan kondisi pincang. Selain performa liga yang buruk, mereka kehilangan pilar pertahanan seperti Mohamed Abdelmonem dan Moise Bombito. Absennya Sofiane Diop karena suspensi juga akan mengurangi kreativitas di lini tengah. Satu-satunya harapan bagi Nice adalah sejarah mereka yang sering tampil apik jika sudah mencapai fase perempat final turnamen ini.
|Tanggal
|Kompetisi
|Pertandingan
|Skor
|22/02/2026
|Ligue 1
|Nice vs Lorient
|3-3
|30/11/2025
|Ligue 1
|Lorient vs Nice
|3-1
|19/04/2024
|Ligue 1
|Nice vs Lorient
|3-0
|20/08/2023
|Ligue 1
|Lorient vs Nice
|1-1
|19/03/2023
|Ligue 1
|Nice vs Lorient
|1-1
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
RC Lens melaju ke semifinal Coupe de France setelah menang adu penalti atas Lyon. Drama gol menit akhir dan aksi heroik Robin Risser hiasi laga.
Preview perempat final Coupe de France 2026 antara Lyon vs Lens. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Groupama Stadium.
Marseille harus mengubur impian di Coupe de France setelah kalah adu penalti 3-4 dari Toulouse. Laga sengit di Orange Vélodrome berakhir imbang 2-2 di waktu normal.
OGC Nice melaju ke semifinal Coupe de France 2025/26 setelah menang adu penalti lawan 10 pemain Lorient.
Marseille menjamu Toulouse di perempat final Coupe de France 2026. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Stade Velodrome.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved