Preview Marseille vs Toulouse: Misi Les Phocéens Menuju Semifinal Coupe de France

Marseille akan menjamu Toulouse di perempat final Coupe de France 2026 pada Rabu, 4 Maret 2026. Pertandingan yang digelar di Stade Velodrome ini menjadi peluang emas bagi Marseille untuk mendekati trofi yang terakhir kali mereka angkat pada 1989 silam.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Marseille memasuki laga ini dengan semangat tinggi setelah kemenangan 3-2 atas Lyon di Ligue 1. Namun, pelatih Habib Beye dipusingkan dengan absennya Pierre-Emile Højbjerg karena suspensi, serta cedera yang menimpa Amine Gouiri dan Quinten Timber. Tochukwu Nnadi diprediksi akan melakoni debut starternya untuk mengisi lubang di lini tengah.

Di sisi lain, Toulouse datang sebagai tim tamu yang sedang terluka. Anak asuh Carles Martinez menelan tiga kekalahan dari empat laga terakhir mereka. Meskipun begitu, Toulouse memiliki sejarah sebagai tim yang ulet di kompetisi piala, dan mereka akan mencoba mengeksploitasi absennya beberapa pemain kunci tuan rumah.

Kompetisi: Coupe de France (Perempat Final)

Coupe de France (Perempat Final) Waktu: Kamis, 5 Maret 2026, Pukul 03.00 WIB

Kamis, 5 Maret 2026, Pukul 03.00 WIB Stadion: Orange Vélodrome, Marseille Informasi Pertandingan

Prediksi Susunan Pemain

Marseille (4-2-3-1)

Rulli; Pavard, Aguerd, Medina, Emerson; Kondogbia, Nnadi; Weah, Greenwood, Paixão; Aubameyang.

Toulouse (5-4-1)

Restes; Kamanzi, Cresswell, McKenzie, Sidibé, Suazo; Casseres, Diop, Sauer, Gboho; Vignolo.

Statistik Utama Marseille vs Toulouse

Kategori Marseille Toulouse Peringkat Ligue 1 4 11 Kemenangan H2H (10 Laga) 7 0 Rata-rata Gol/Laga 2.3 1.2

People Also Ask (FAQ)

Di mana pertandingan Marseille vs Toulouse disiarkan?

Pertandingan ini biasanya dapat disaksikan melalui pemegang hak siar resmi Coupe de France di Indonesia atau melalui layanan streaming olahraga legal.

Siapa pemain kunci yang absen dalam laga ini?

Marseille kehilangan Pierre-Emile Højbjerg (suspensi), Amine Gouiri (cedera), dan Quinten Timber (cedera). Toulouse kemungkinan tanpa Rasmus Nicolaisen.

Bagaimana rekor pertemuan terakhir kedua tim?

Dalam pertemuan terakhir di Ligue 1 pada November 2025, kedua tim bermain imbang 2-2 di Stade Velodrome.

Prediksi Skor: Marseille 2-0 Toulouse. Ketajaman Aubameyang di depan publik sendiri diprediksi akan membawa Marseille melaju ke babak berikutnya.



