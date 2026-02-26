Lech Poznan vs KuPS: Tuan Rumah Bidik Tiket 16 Besar Liga Konferensi   

Preview Lech Poznan vs KuPS(ChatGPT)

Lech Poznan akan menjamu KuPS Kuopio dalam laga leg kedua playoff knockout Liga Konferensi 2026 pada Jumat (27/2) dini hari WIB. Bertanding di Stadion Poznan, tuan rumah membawa modal berharga berupa keunggulan agregat 2-0 yang diraih pada pertemuan pertama di Finlandia.

Analisis Pertandingan: Lech Poznan vs KuPS

Dominasi Lech Poznan terlihat jelas sejak menit awal leg pertama melalui gol Antoni Kozubal dan Taofeek Ismaheel. Tim asuhan Niels Frederiksen saat ini sedang dalam performa puncak dengan mencatatkan empat kemenangan beruntun di semua kompetisi. Di kancah domestik (Ekstraklasa), mereka juga bersaing ketat di papan atas, hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen.

Sebaliknya, KuPS tengah mengalami periode sulit. Kekalahan 2-0 di leg pertama disusul dengan kekalahan dramatis 4-3 di liga domestik melawan FF Jaro. Miika Nuutinen harus memutar otak karena kehilangan Joslyn Luyeye-Lutumba akibat hukuman kartu merah, sementara produktivitas lini depan mereka sedang tumpul dalam beberapa laga terakhir.

Statistik Kunci: Lech Poznan telah mencetak 7 gol dalam 3 laga kandang terakhir di Liga Konferensi musim ini.

KuPS menelan 4 kekalahan beruntun di semua kompetisi sebelum bertandang ke Polandia.

Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) terlibat dalam 5 gol dari 7 laga Eropa musim ini.

Prediksi Susunan Pemain

Lech Poznan (4-2-3-1): Bartosz Mrozek; Robert Gumny, Antonio Milic, Michal Gurgul, Joel Pereira; Filip Jagiello, Antoni Kozubal; Ali Gholizadeh, Mikael Ishak, Taofeek Ismaheel; Pablo Rodriguez.

KuPS (4-3-3): Johannes Kreidl; Taneli Hamalainen, Arttu Lotjonen, Bob Nii Armah, Akseli Puukko; Niilo Kujasalo, Victor Gasc, Otto Ruoppi; Petteri Pennanen, Gustaf Engvall, Paul Ogunkoya.

Head to Head (H2H)

Tanggal Pertandingan Skor 19/02/2026 KuPS vs Lech Poznan 0 - 2

Prediksi Skor

Melihat performa kontras kedua tim, Lech Poznan diprediksi akan kembali mendominasi penguasaan bola. KuPS yang dipaksa tampil menyerang untuk mengejar defisit gol kemungkinan akan meninggalkan celah di lini belakang yang bisa dimanfaatkan oleh kecepatan sayap Lech.

Prediksi Skor: Lech Poznan 2 - 0 KuPS (Agregat 4-0).

Checklist Persiapan Menonton:

Waktu Kick-off: Jumat, 27 Februari 2026, Pukul 03.00 WIB.

Lokasi: Stadion Poznan (Enea Stadion), Poznan, Polandia.

Wasit Utama: Vasilis Fotias (Yunani).

