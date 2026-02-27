Fiorentina vs Jagiellonia Bialystok: Pelatih Jagiellonia Adrian Siemieniec Bangga akan Perjuangan Timnya

Meski tersingkir dari Liga Konferensi Fiorentina, pelatih Jagiellonia Adrian Siemieniec bangga akan perjuangan timnya dan sensasi hat-trick Bartosz Mazurek.(Jagiellonia Bialystok)

LANGKAH Jagiellonia Bialystok di Liga Konferensi UEFA musim ini memang terhenti di babak play-off setelah kalah agregat tipis 5-4 dari Fiorentina, Kamis (26/2). Namun, pelatih Adrian Siemieniec menegaskan timnya meninggalkan kompetisi dengan rasa bangga yang luar biasa setelah memberikan perlawanan sengit kepada wakil Serie A tersebut.

Setelah sempat tertinggal jauh di leg pertama, Jagiellonia menunjukkan mentalitas baja di Stadio Artemio Franchi dengan sempat unggul 3-0, sebelum akhirnya Fiorentina bangkit dan mengunci kemenangan agregat.

Kegigihan Melawan Raksasa Eropa

Dalam konferensi pers pascapertandingan, Siemieniec memuji keberanian anak asuhnya yang mampu merepotkan tim dari jajaran liga top Eropa.

"Saya bangga dengan tim ini, para pemain, level yang mereka capai, dan keberanian mereka bermain. Kami bisa meninggalkan stadion ini dengan kepala tegak," ujar Siemieniec. "Hari ini kita membuat cerita indah lainnya. Meski tereliminasi, kami keluar dengan bangga setelah kemenangan (di leg kedua) melawan tim dari liga Top 5."

Pelatih asal Polandia tersebut merefleksikan perjalanan panjang klubnya yang dalam dua musim terakhir mampu bersaing dengan nama-nama besar seperti Real Betis, Ajax, hingga Fiorentina. Menurutnya, pengalaman ini menjadi modal berharga bagi sejarah sepak bola Polandia.

Sensasi Remaja 19 Tahun, Bartosz Mazurek

Sorotan utama laga ini jatuh kepada bintang muda Jagiellonia, Bartosz "Mazi" Mazurek. Pemain berusia 19 tahun itu mencetak hat-trick spektakuler ke gawang Fiorentina, sebuah prestasi yang dianggap Siemieniec sebagai inspirasi bagi generasi muda.

"Hari ini 'Mazi' membawa pulang bola setelah mencetak tiga gol melawan Fiorentina. Biarlah ini menjadi inspirasi bagi semua pemain muda bahwa jalur investasi dan keberanian itu sepadan," kata sang pelatih.

Meski demikian, Siemieniec memberikan peringatan agar Mazurek tidak cepat puas. "Kuncinya adalah memastikan Anda tidak hanya diingat untuk satu pertandingan saja. Ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan. 'Mazi' masih memiliki banyak pekerjaan di depannya, tetapi saya yakin dia akan mencapai level yang lebih tinggi."

Fokus Kembali ke Domestik

Dengan berakhirnya petualangan di Eropa, Jagiellonia kini akan memusatkan seluruh energi mereka untuk kompetisi liga domestik. Jadwal yang kini kembali ke ritme satu pertandingan seminggu dianggap Siemieniec sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki aspek taktis yang selama ini terabaikan karena jadwal padat.

"Hari ini tahap Eropa musim ini berakhir, tetapi tujuan di liga ada di depan mata. Saya yakin di akhir musim ini, kita semua akan merayakannya bersama," pungkasnya optimistis. (Jagiellonia Bialystok/Z-2)