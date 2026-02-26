Preview Lausanne vs SK Sigma Olomouc: Misi Bangkit di Liga Konferensi

Preview Lausanne vs SK Sigma Olomouc(ChatGPT)

Langkah Lausanne Sport di panggung Eropa musim 2025/2026 kini berada di titik krusial. Tim asuhan Peter Zeidler akan menyambut wakil Ceko, SK Sigma Olomouc, dalam laga leg kedua babak knockout phase playoff Liga Konferensi pada Kamis (26/2) malam waktu setempat atau Jumat dini hari WIB.

Hasil imbang 1-1 pada leg pertama di Andruv Stadion pekan lalu meninggalkan aroma persaingan yang masih sangat terbuka. Lausanne sempat unggul lebih dulu lewat aksi penyerang muda Nathan Butler-Oyedeji, sebelum akhirnya disamakan oleh Danijel Sturm di babak kedua. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Lausanne memikul beban berat untuk mengakhiri tren negatif mereka di kompetisi domestik demi tiket babak 16 besar.

Kondisi Tim: Badai Cedera dan Absensi Kunci

Tuan rumah dipastikan tampil tanpa kekuatan penuh. Penyerang andalan Theo Bair masih harus menepi akibat cedera lutut parah yang dideritanya sejak akhir tahun lalu. Masalah bertambah di lini tengah setelah Beyatt Lekoueiry dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning. Namun, kehadiran Omar Janneh, rekrutan musim dingin dari Atletico Madrid, diharapkan menjadi pembeda setelah ia menunjukkan ketajaman di liga domestik.

Di kubu tim tamu, pelatih Tomas Janotka juga dipusingkan dengan kondisi kebugaran pemain. Trio Artur Dolznikov, Adam Urica, dan Jan Kral kemungkinan besar absen. Kabar baiknya, pencetak gol di leg pertama, Danijel Sturm, dilaporkan siap tempur meski sempat absen di laga liga akhir pekan lalu karena alasan personal.

Statistik Kunci & Fakta Pertandingan Lokasi: Stade de la Tuiliere, Lausanne, Swiss.

Stade de la Tuiliere, Lausanne, Swiss. Rekor Kandang: Lausanne belum terkalahkan dalam 6 laga kandang di Liga Konferensi musim ini (termasuk kualifikasi).

Lausanne belum terkalahkan dalam 6 laga kandang di Liga Konferensi musim ini (termasuk kualifikasi). Head-to-Head: Kedua tim bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama mereka sepanjang sejarah pekan lalu.

Kedua tim bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama mereka sepanjang sejarah pekan lalu. Tren Sigma Olomouc: Sigma sedang dalam motivasi tinggi setelah menang 3-1 atas Teplice di liga domestik.

Prediksi Susunan Pemain

Tim Prakiraan Starting XI Lausanne Letica; Fofana, Sow, Muanga, Soppy; Beloko, Roch, Diakite, Custodio; Butler-Oyedeji, Janneh. Sigma Olomouc Koutny; Slama, Maly, Silla, Gadas; Barat, Beran; Ahmad Ghali, Sturm, Rusek; Jan Kliment.

Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat mengingat tidak ada lagi aturan gol tandang. Lausanne diprediksi akan mencoba mengontrol penguasaan bola sejak awal, sementara Sigma Olomouc akan mengandalkan serangan balik cepat yang menjadi senjata utama mereka di fase grup lalu.

