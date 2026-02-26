Preview Lausanne vs SK Sigma Olomouc: Misi Bangkit di Liga Konferensi

Headline
Langkah Lausanne Sport di panggung Eropa musim 2025/2026 kini berada di titik krusial. Tim asuhan Peter Zeidler akan menyambut wakil Ceko, SK Sigma Olomouc, dalam laga leg kedua babak knockout phase playoff Liga Konferensi pada Kamis (26/2) malam waktu setempat atau Jumat dini hari WIB.
Hasil imbang 1-1 pada leg pertama di Andruv Stadion pekan lalu meninggalkan aroma persaingan yang masih sangat terbuka. Lausanne sempat unggul lebih dulu lewat aksi penyerang muda Nathan Butler-Oyedeji, sebelum akhirnya disamakan oleh Danijel Sturm di babak kedua. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Lausanne memikul beban berat untuk mengakhiri tren negatif mereka di kompetisi domestik demi tiket babak 16 besar.
Tuan rumah dipastikan tampil tanpa kekuatan penuh. Penyerang andalan Theo Bair masih harus menepi akibat cedera lutut parah yang dideritanya sejak akhir tahun lalu. Masalah bertambah di lini tengah setelah Beyatt Lekoueiry dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning. Namun, kehadiran Omar Janneh, rekrutan musim dingin dari Atletico Madrid, diharapkan menjadi pembeda setelah ia menunjukkan ketajaman di liga domestik.
Di kubu tim tamu, pelatih Tomas Janotka juga dipusingkan dengan kondisi kebugaran pemain. Trio Artur Dolznikov, Adam Urica, dan Jan Kral kemungkinan besar absen. Kabar baiknya, pencetak gol di leg pertama, Danijel Sturm, dilaporkan siap tempur meski sempat absen di laga liga akhir pekan lalu karena alasan personal.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 26 Februari 2026, pukul 21.00 waktu setempat (Jumat, 27 Februari dini hari WIB).
Laga akan digelar di Stade de la Tuiliere, Lausanne, Swiss.
Nathan Butler-Oyedeji mencetak gol untuk Lausanne, sementara Danijel Sturm mencetak gol penyeimbang untuk Sigma Olomouc.
|Tim
|Prakiraan Starting XI
|Lausanne
|Letica; Fofana, Sow, Muanga, Soppy; Beloko, Roch, Diakite, Custodio; Butler-Oyedeji, Janneh.
|Sigma Olomouc
|Koutny; Slama, Maly, Silla, Gadas; Barat, Beran; Ahmad Ghali, Sturm, Rusek; Jan Kliment.
Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat mengingat tidak ada lagi aturan gol tandang. Lausanne diprediksi akan mencoba mengontrol penguasaan bola sejak awal, sementara Sigma Olomouc akan mengandalkan serangan balik cepat yang menjadi senjata utama mereka di fase grup lalu.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
