Crystal Palace Segel Tiket 16 Besar UECL, Kado Manis Penampilan ke-100 Dean Henderson

Kapten Dean Henderson merayakan laga ke-100 bersama Crystal Palace dengan kemenangan atas Zrinjski Mostar. The Eagles melaju ke 16 besar Liga Konferensi.(Crystal Palace)

KAPTEN Crystal Palace, Dean Henderson, merayakan penampilannya yang ke-100 bersama klub dengan cara yang sempurna. The Eagles berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga konferensi UEFA setelah menumbangkan wakil Bosnia, Zrinjski Mostar, dengan performa yang meyakinkan.

Gol dari Maxence Lacroix di penghujung babak pertama membuka jalan kemenangan bagi Palace. Meskipun sempat menghadapi beberapa ancaman kecil di paruh kedua, Evann Guessand akhirnya mengunci kemenangan melalui penyelesaian akhir yang tenang di menit-menit akhir laga.

Solid di Pertahanan, Tajam di Serangan

Dean Henderson, yang tidak terlalu sibuk di bawah mistar namun tetap tampil solid, memberikan pujian setinggi langit kepada rekan-rekan setimnya atas performa impresif yang mereka tunjukkan di hadapan pendukung sendiri.

"Jelas, rekan-rekan melakukan tugasnya dengan baik," ujar Henderson kepada TNT Sports. "Mereka tampil fantastis, dan saya tahu kami akan mendapatkan reaksi yang baik. Seperti yang dikatakan manajer, ini adalah tiga clean sheet dalam enam laga. Kami harus kembali ke arah itu."

Ia menegaskan bahwa kunci kesuksesan Palace selama beberapa musim terakhir adalah keseimbangan antara pertahanan dan penyerangan.

"Itulah yang membuat kami sukses selama beberapa musim terakhir, menjadi solid dalam pertahanan dan kejam dalam serangan. Itulah mottonya. Kami hanya harus mencoba dan membangun momentum tersebut," tambah Henderson.

Menatap Tantangan di Babak 16 Besar

Kemenangan ini membawa Crystal Palace menuju undian babak 16 besar yang akan digelar esok hari. Mereka dijadwalkan akan menghadapi salah satu pemenang antara wakil Jerman, Mainz 05, atau AEK Larnaca dari Siprus.

Meskipun peluang menuju partai final mulai terbuka, Henderson memperingatkan rekan-rekan setimnya untuk tidak bersikap jemawa. Ia mengakui kompetisi kasta ketiga Eropa ini tetap memberikan tantangan berat, terutama saat menghadapi tim dengan pertahanan berlapis.

"Kami lapar untuk lebih banyak lagi. Namun, saya pikir ini klise dengan mengatakan pertandingan berikutnya adalah yang terpenting. Kami tidak bisa memikirkan gelar juara tiga bulan sebelum waktunya," tegas sang kapten.

Henderson juga menyoroti perlunya peningkatan taktis saat menghadapi strategi bertahan lawan. "Jelas, ada beberapa tim bagus di kompetisi ini. Dan seperti yang ditunjukkan malam ini, sulit untuk membongkar blok pertahanan rendah (low blocks). Saya pikir kami bisa lebih baik dalam hal itu, dan kami hanya harus menunjukkan peningkatan menuju pertandingan-pertandingan berikutnya."

Dengan catatan clean sheet di laga bersejarahnya, Henderson kini fokus membawa Palace melaju sejauh mungkin di kancah Eropa sembari menanti lawan yang akan diundi esok hari. (Crystal Palace/Z-2)