Lausanne vs SK Sigma Olomouc : Antonín Rusek Bawa Sigma Olomouc ke 16 Besar Liga Konferensi

Antonín Rusek menjadi kunci sukses Sigma Olomouc melaju ke 16 besar Liga Konferensi.(Sigma Olomouc)

ANTONÍN Rusek muncul sebagai pahlawan dalam keberhasilan bersejarah Sigma Olomouc melangkah ke babak 16 besar Liga Konferensi UEFA. Golnya ke gawang Lausanne-Sport tidak hanya memastikan kemenangan di laga leg kedua, tetapi juga menuntaskan ambisi klub asal Ceko tersebut untuk terus melaju di kompetisi Eropa.

Pertandingan berakhir dengan euforia luar biasa bagi Sigma Olomouc, meski mereka harus melewati drama menegangkan di masa injury time. Sesaat setelah peluit panjang berbunyi, Rusek berbagi perasaannya mengenai jalannya laga yang penuh emosi tersebut.

Penebusan Dosa Sang Penyerang

Bagi Rusek, gol penentu kemenangan ini merupakan bentuk penebusan atas kegagalannya memanfaatkan peluang pada leg pertama. Ia mengakui sempat merasa terbebani dengan performanya di laga sebelumnya dan bertekad memberikan kontribusi nyata di Lausanne.

"Bisa dibilang begitu (ini adalah kepuasan pribadi). Pada pertandingan pertama, saya menyesal karena tidak memanfaatkan peluang besar yang saya miliki. Motivasi saya adalah menebusnya atau berkontribusi dengan cara apa pun untuk kelolosan kami. Saya senang berhasil mencetak gol dan kami melaju ke babak berikutnya," ujar Rusek.

Ketegangan Drama VAR di Menit Akhir

Momen paling mendebarkan terjadi di pengujung laga ketika Lausanne sempat mencetak gol penyeimbang yang bisa memaksa laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Rusek, yang saat itu sudah ditarik keluar dan berada di bangku cadangan, mengaku sempat merasa putus asa.

"Perasaan bahagia yang luar biasa, diperkuat oleh fakta bahwa kami kebobolan di masa tambahan waktu, yang kemudian dibatalkan oleh VAR. Setelah gol itu masuk, rasanya sangat tidak beruntung. Kami merasa di babak perpanjangan waktu mungkin situasinya tidak akan memihak kami. Kami sudah sangat lelah dan lawan sedang unggul," ungkapnya.

Ketegangan tersebut berubah menjadi sorak kegembiraan saat wasit menganulir gol lawan karena posisi offside. Rusek mengaku timnya tidak menyangka VAR akan mengintervensi momen tersebut. "Kami tidak melihat offside-nya, kami di bangku cadangan tidak memeriksa situasi itu. Kami tidak menyangka VAR akan memeriksa offside. Itu adalah kejutan yang menghasilkan euforia besar."

Apresiasi untuk Dukungan Suporter

Kesuksesan mencetak sejarah baru ini ditutup dengan perayaan besar bersama para penggemar Sigma Olomouc yang melakukan perjalanan jauh ke Swiss. Rusek memberikan apresiasi tinggi atas dukungan tanpa henti dari tribun penonton.

"Dukungan mereka luar biasa, mereka mendukung kami sepanjang pertandingan. Saya harus angkat topi melihat betapa banyak dari mereka yang datang ke sini. Kami sangat menikmati momen ini bersama para penggemar," pungkasnya.

Dengan hasil ini, Sigma Olomouc kini menanti calon lawan mereka di babak 16 besar, sembari merayakan pencapaian tertinggi klub dalam beberapa tahun terakhir di panggung internasional. (SK Sigma Olomouc/Z-2)