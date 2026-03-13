Sigma Olomouc vs Mainz, Duel Sengit di Rep Ceko Berakhir Imbang

Laga leg pertama 16 besar Liga Konferensi antara Sigma Olomouc dan Mainz(X @Conf_League)

PERTANDINGAN leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026 antara tuan rumah SK Sigma Olomouc melawan wakil Jerman, Mainz 05, berakhir tanpa pemenang. Laga yang berlangsung di Andrův stadion, Olomouc, pada Jumat (13/3/2026) dini hari WIB tersebut ditutup dengan skor imbang 0-0.

Meski bertindak sebagai tim tamu, Mainz 05 tampil cukup dominan dalam penguasaan bola. Namun, rapatnya barisan pertahanan Sigma Olomouc yang dikomandoi Matúš Malý membuat peluang-peluang Mainz selalu mentah sebelum mengancam gawang Jan Koutný.

Sigma Olomouc sempat memberikan tekanan di akhir babak kedua melalui skema serangan balik cepat. Peluang emas didapat oleh Michal Beran, namun kiper Mainz, Daniel Batz, tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan krusial yang menjaga skor tetap imbang.

Hasil ini membuat persaingan menuju perempat final masih sangat terbuka lebar. Mainz 05 sedikit diuntungkan karena akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg kedua yang dijadwalkan berlangsung pekan depan di Mainz Arena.

Statistik Kunci Pertandingan

Kategori Sigma Olomouc Mainz 05 Penguasaan Bola 45% 55% Total Tembakan 4 1 Tembakan Tepat Sasaran 0 0 Lokasi Pertandingan Andrův stadion, Olomouc (Republik Ceko)

Susunan Pemain

SK Sigma Olomouc (4-2-3-1): Jan Koutny; Matej Hadas, Matus Maly, Filip Slavicek, Jiri Slama; Michal Beran, Peter Barath; Danijel Sturm, Antonin Rusek, Ahmad Ghali; Jan Kliment.

Pelatih: Tomáš Janotka.

Mainz 05 (3-5-2): Daniel Batz; Kacper Potulski, Stefan Posch, Dominik Kohr; Danny da Costa, Kaishu Sano, Paul Nebel, Jae-Sung Lee, Phillipp Mwene; Silas Katompa Mvumpa, Phillip Tietz.

Pelatih: Urs Fischer.

Informasi Tambahan: Leg kedua akan digelar di Mainz Arena, Jerman, pada Kamis mendatang untuk memperebutkan satu tiket ke babak perempat final Liga Konferensi Eropa.

