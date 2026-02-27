Sigma Olomouc vs Lausanne-Sport: Sigma Olomouc Melaju ke 16 Besar Liga Konferensi Usai Taklukkan Lausanne-Sport

Sigma Olomouc(Sigma Olomouc)

SIGMA Olomouc berhasil memastikan tempat di babak 16 besar UEFA Conference League (UECL) setelah meraih kemenangan tandang yang impresif 2-1 atas wakil Swiss, Lausanne-Sport. Hasil ini membawa klub asal Ceko tersebut unggul agregat 3-2 sekaligus mengakhiri catatan enam laga kandang tak terkalahkan milik Lausanne di kompetisi Eropa musim ini.

Pertandingan dimulai dengan tensi tinggi mengingat hasil imbang 1-1 pada leg pertama pekan lalu. Kedua tim sama-sama mengincar penampilan perdana mereka di babak 16 besar kompetisi ini. Sigma Olomouc, yang baru saja memutus tren negatif empat kekalahan tandang beruntun di liga domestik, tampil lebih efektif sejak menit awal.

Keunggulan di Babak Pertama

Tim tamu memecah kebuntuan pada menit ke-22. Berawal dari umpan cantik Matej Hadaš di sisi kanan, Danijel Šturm mengirimkan umpan silang akurat yang diselesaikan dengan sempurna melalui sontekan Jáchym Šíp di tiang jauh.

Lausanne-Sport memberikan respons cepat dan berhasil menyamakan kedudukan lewat kemelut di lini pertahanan Sigma. Kiper Jan Koutný gagal mengantisipasi umpan silang Florent Mollet dengan sempurna, bola liar kemudian disambar Omar Janneh. Bola sempat memantul mengenai Matúš Malý sebelum akhirnya masuk ke gawang melalui sisi bawah mistar.

Tuan rumah hampir berbalik unggul saat tembakan keras Karim Sow menghantam tiang gawang. Namun, skuat asuhan Tomáš Janotka justru memberikan kejutan tepat sebelum turun minum. Memanfaatkan sepak pojok Šturm, Antonín Rusek melepaskan tembakan first-time yang sempat terbentur bek lawan sebelum bersarang di gawang Lausanne, mengubah skor menjadi 2-1.

Drama VAR di Masa Injury Time

Berbeda dengan babak pertama yang penuh gol, paruh kedua berjalan lebih tertutup. Lausanne-Sport terus berupaya mencari gol penyeimbang untuk memaksakan perpanjangan waktu, namun mereka kesulitan menembus pertahanan disiplin Sigma Olomouc.

Drama besar terjadi pada masa injury time. Pendukung tuan rumah sempat bersorak ketika Karim Sow berhasil menyundul bola masuk ke gawang memanfaatkan umpan silang Enzo Kana-Biyik. Namun, kegembiraan tersebut sirna setelah tinjauan Video Assistant Referee (VAR) menunjukkan adanya posisi offside tipis dalam proses terjadinya gol. Skor 2-1 untuk Sigma Olomouc pun bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Menanti Undian 16 Besar

Dengan hasil ini, Lausanne-Sport harus menyudahi kampanye perdana mereka di Conference League dengan catatan pahit delapan laga tanpa kemenangan di semua kompetisi.

Di sisi lain, Sigma Olomouc kini menanti hasil undian babak 16 besar yang akan digelar pada hari Jumat. Mereka dijadwalkan akan menghadapi salah satu pemenang antara wakil Siprus, AEK Larnaca, atau tim Bundesliga Jerman, Mainz. (Flash Score/Z-2)