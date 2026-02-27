NK Celje vs Drita, Celje Melaju ke 16 Besar Usai Menang Dramatis Atas Drita

NK Celje memastikan tiket 16 besar UEFA Conference League setelah menumbangkan Drita 3-2. (NK Celje)

KLUB asal Slovenia, NK Celje, berhasil memastikan tempat di babak 16 besar Liga Konferensi UEFA (UECL) setelah meraih kemenangan tipis 3-2 atas wakil Kosovo, Drita. Hasil di Stadion Z’dežele ini membawa tim berjuluk The Counts melaju dengan keunggulan agregat total 6-4.

Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor impresif Celje yang kini tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan kandang terakhir mereka. Berbekal modal kemenangan 3-2 pada leg pertama pekan lalu, Celje tampil percaya diri sejak menit awal.

Dominasi Babak Pertama

Tekanan bertubi-tubi Celje membuahkan hasil pada menit ke-20. Svit Sešlar membuka keunggulan melalui penyelesaian jarak dekat setelah menerima umpan matang dari Armandas Kucys. Hanya berselang empat menit, tuan rumah menggandakan keunggulan. Berawal dari situasi sepak pojok, sundulan Damjan Vukliševic sempat diblok di garis gawang, namun bola liar langsung disambar oleh Darko Hrka untuk mengubah skor menjadi 2-0.

Baca juga : Lech Poznan Singkirkan KuPS, Melaju Mulus ke Babak 16 Besar

Drita sempat memberikan perlawanan cepat tiga menit kemudian melalui sundulan Blerim Krasniqi yang memanfaatkan skema tendangan bebas. Namun, tepat sebelum turun minum, Celje kembali menjauh lewat titik putih setelah Rudi Vancaš dilanggar di kotak terlarang. Svit Sešlar yang maju sebagai eksekutor sukses mengecoh kiper lawan, mencatatkan gol keenamnya dalam enam pertandingan terakhir.

Perlawanan Gigih Drita

Memasuki babak kedua, Drita langsung tancap gas demi mengejar ketertinggalan agregat. Hasilnya, enam menit pasca jeda, Albert Dabiqaj berhasil memperkecil skor menjadi 3-2 lewat tendangan voli meneruskan umpan silang Liridon Balaj.

Pertandingan pun berjalan semakin sengit dengan jual beli serangan. Celje nyaris memperlebar keunggulan ketika Nikita Iosifov melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti, namun bola hanya membentur tiang gawang.

Baca juga : AZ Alkmaar vs FC Noah, AZ Alkmaar Hancurkan FC Noah 4-0 untuk Melaju ke 16 Besar Liga Konferensi

Di sisa waktu pertandingan, Drita terus berupaya mencetak dua gol tambahan untuk memaksakan babak perpanjangan waktu. Meski ditekan habis-habisan, lini pertahanan Celje tampil solid untuk meredam gelombang serangan lawan hingga peluit panjang dibunyikan.

Menanti Lawan di 16 Besar

Dengan hasil ini, petualangan Drita di kompetisi Eropa musim ini resmi berakhir setelah menelan kekalahan dengan skor identik 3-2 di kedua leg play-off.

Sementara itu, Celje kini menanti calon lawan mereka di babak 16 besar, yakni pemenang antara raksasa Ceko, Sparta Praha, atau wakil Yunani, AEK Athens. Keberhasilan ini menjadi pembuktian konsistensi Celje yang musim lalu mampu menembus babak perempat final di kompetisi yang sama. (Flash Score/Z-2)