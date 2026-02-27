Lech Poznan Singkirkan KuPS, Melaju Mulus ke Babak 16 Besar

Lech Poznan memastikan tiket ke babak berikutnya setelah mengalahkan KuPS 1-0 di leg kedua. Tim asal Finlandia tersebut harus menyudahi debut bersejarah mereka.(Lech Poznan)

PERJALANAN bersejarah klub asal Finlandia, KuPS Kuopio, di kancah Eropa akhirnya harus terhenti. Lech Poznan memastikan diri melangkah ke babak selanjutnya dalam UEFA Conference League (UECL) setelah meraih kemenangan tipis 1-0 di Stadion Poznan, melengkapi keunggulan agregat menjadi 3-0.

Datang dengan modal kemenangan 2-0 di leg pertama, Lech Poznan langsung tampil menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Baru dua menit laga berjalan, penyerang Mikael Ishak hampir membuka keunggulan melalui tembakan dari tepi kotak penalti, namun kiper KuPS, Johannes Kreidl, tampil sigap mengamankan gawangnya.

Dominasi Tuan Rumah Sejak Menit Awal

Tuan rumah terus memegang kendali permainan sepanjang babak pertama. Luis Palma tercatat dua kali menebar ancaman serius, salah satunya melalui eksekusi tendangan bebas yang menyamping tipis dari gawang. Meskipun Patrik Walemark dan Taofeek Ismaheel juga mendapatkan peluang, penyelesaian akhir yang kurang akurat membuat skor kacamata bertahan hingga turun minum.

KuPS sendiri tampil disiplin dalam bertahan untuk menjaga asa kelolosan. Meski terus digempur, ketangguhan Kreidl di bawah mistar gawang sempat memberikan harapan bagi juara Finlandia tersebut untuk melakukan comeback.

Gol Pemecah Kebuntuan

Memasuki babak kedua, dominasi Lech Poznan tidak memudar. Upaya demi upaya terus dilancarkan, termasuk serangan dari Pablo Rodriguez yang sempat digagalkan oleh Kreidl. Namun, kegigihan Rodriguez akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-65.

Melalui sebuah sepakan keras yang tak terbendung, Rodriguez sukses menggetarkan jala gawang KuPS. Gol tersebut sekaligus menutup peluang tim tamu untuk bangkit, mengingat agregat yang semakin menjauh. Sisa waktu pertandingan berjalan relatif tenang dengan kendali penuh di tangan tuan rumah.

Kebanggaan Bagi KuPS

Bagi Lech Poznan, kemenangan kandang dan tandang dalam fase play-off ini menjadi modal kepercayaan diri yang besar untuk menatap babak 16 besar. Dukungan ribuan suporter di Poznan Stadium pun menyambut kelolosan tim kesayangan mereka dengan meriah.

Di sisi lain, meski harus tersingkir, KuPS Kuopio tetap bisa pulang dengan kepala tegak. Musim ini mencatatkan tinta emas bagi klub tersebut karena untuk pertama kalinya mereka berhasil menembus fase gugur dalam kompetisi antarklub Eropa. Pengalaman berharga ini menjadi pencapaian tertinggi dalam sejarah klub asal Finlandia tersebut di panggung internasional. (Flash Score/Z-2)