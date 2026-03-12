Preview Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk: Ujian Berat Tuan Rumah di 16 Besar Liga Konferensi

Preview Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk(MI/AI)

LECH Poznan akan menjamu Shakhtar Donetsk dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026 di Enea Stadion, Poznan. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 Maret 2026 ini menjadi duel krusial bagi kedua tim untuk mengamankan modal penting menuju leg kedua.

Analisis Performa Kedua Tim

Tuan rumah Lech Poznan memasuki laga ini dengan kondisi yang kurang ideal. Skuat asuhan Niels Frederiksen baru saja menelan dua kekalahan beruntun di kompetisi domestik, termasuk kekalahan tipis 1-2 dari Widzew Lodz. Meski demikian, performa mereka di kancah Eropa tergolong solid setelah menyingkirkan Kuopion Palloseura dengan agregat meyakinkan 3-0 di babak playoff.

Di sisi lain, Shakhtar Donetsk sedang berada dalam bentuk permainan terbaiknya. Sejak kompetisi Liga Ukraina bergulir kembali setelah jeda musim dingin, tim asuhan Arda Turan ini menyapu bersih kemenangan di tiga pertandingan terakhir. Hebatnya lagi, gawang Dmytro Riznyk belum kebobolan satu gol pun dalam periode tersebut, menunjukkan betapa rapatnya barisan pertahanan "The Miners".

Kondisi Skuat dan Prediksi Lineups

Lech Poznan dipastikan tampil tanpa Filip Jagiello, Kornel Lisman, dan Radoslaw Murawski yang masih dibekap cedera. Harapan gol tuan rumah akan bertumpu pada Mikael Ishak yang telah mengoleksi lima gol di kompetisi ini. Ia kemungkinan akan diduetkan dengan Luis Palma di lini depan.

Shakhtar Donetsk datang dengan kekuatan penuh. Lassina Traore, yang sempat absen lama sebelum musim dingin, telah kembali dengan tajam setelah mencetak empat gol dalam tiga pertandingan terakhirnya. Kreativitas Marlon Gomes di lini tengah akan menjadi kunci untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Posisi Lech Poznan (4-4-2) Shakhtar Donetsk (4-2-3-1) Kiper Mrozek Riznyk Bek Pereira, Monka, Milic, Gurgul Konoplia, Bondar, Matviyenko, Henrique Gelandang Gholizadeh, Kozubal, Rodriguez, Bengtsson Alisson, Pedrinho, Nazaryna, Gomes, Palmares Penyerang Ishak, Palma Lassina Traore

Data dan Fakta Pertandingan

Stadion: Enea Stadion, Poznan (Kapasitas: 45.830).

Enea Stadion, Poznan (Kapasitas: 45.830). Domestik: Shakhtar saat ini memimpin klasemen Liga Ukraina, sementara Lech Poznan berada di posisi ke-3 Ekstraklasa Polandia.

Shakhtar saat ini memimpin klasemen Liga Ukraina, sementara Lech Poznan berada di posisi ke-3 Ekstraklasa Polandia. Efisiensi: Shakhtar mencatatkan rata-rata 2,0 gol per laga dalam 10 pertandingan terakhir.

Shakhtar mencatatkan rata-rata 2,0 gol per laga dalam 10 pertandingan terakhir. Rekor Eropa: Lech Poznan memenangkan 75% laga kandang mereka di Liga Konferensi musim ini.

Prediksi Skor: Lech Poznan 1-2 Shakhtar Donetsk. Meskipun Lech kuat di kandang, momentum kemenangan beruntun dan solidnya pertahanan Shakhtar diprediksi akan menjadi pembeda dalam laga leg pertama ini.

People Also Ask (FAQ)

Di mana menonton Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk? Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming olahraga resmi atau kanal TV lokal pemegang hak siar Liga Konferensi.

Kapan leg kedua dimainkan? Leg kedua akan dilangsungkan pada 19 Maret 2026, di mana Shakhtar Donetsk akan bertindak sebagai tuan rumah di Krakow, Polandia.



