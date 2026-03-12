Preview Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk: Ujian Berat Tuan Rumah di 16 Besar Liga Konferensi

Headline
LECH Poznan akan menjamu Shakhtar Donetsk dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026 di Enea Stadion, Poznan. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 Maret 2026 ini menjadi duel krusial bagi kedua tim untuk mengamankan modal penting menuju leg kedua.
Tuan rumah Lech Poznan memasuki laga ini dengan kondisi yang kurang ideal. Skuat asuhan Niels Frederiksen baru saja menelan dua kekalahan beruntun di kompetisi domestik, termasuk kekalahan tipis 1-2 dari Widzew Lodz. Meski demikian, performa mereka di kancah Eropa tergolong solid setelah menyingkirkan Kuopion Palloseura dengan agregat meyakinkan 3-0 di babak playoff.
Di sisi lain, Shakhtar Donetsk sedang berada dalam bentuk permainan terbaiknya. Sejak kompetisi Liga Ukraina bergulir kembali setelah jeda musim dingin, tim asuhan Arda Turan ini menyapu bersih kemenangan di tiga pertandingan terakhir. Hebatnya lagi, gawang Dmytro Riznyk belum kebobolan satu gol pun dalam periode tersebut, menunjukkan betapa rapatnya barisan pertahanan "The Miners".
Lech Poznan dipastikan tampil tanpa Filip Jagiello, Kornel Lisman, dan Radoslaw Murawski yang masih dibekap cedera. Harapan gol tuan rumah akan bertumpu pada Mikael Ishak yang telah mengoleksi lima gol di kompetisi ini. Ia kemungkinan akan diduetkan dengan Luis Palma di lini depan.
Shakhtar Donetsk datang dengan kekuatan penuh. Lassina Traore, yang sempat absen lama sebelum musim dingin, telah kembali dengan tajam setelah mencetak empat gol dalam tiga pertandingan terakhirnya. Kreativitas Marlon Gomes di lini tengah akan menjadi kunci untuk membongkar pertahanan tuan rumah.
|Posisi
|Lech Poznan (4-4-2)
|Shakhtar Donetsk (4-2-3-1)
|Kiper
|Mrozek
|Riznyk
|Bek
|Pereira, Monka, Milic, Gurgul
|Konoplia, Bondar, Matviyenko, Henrique
|Gelandang
|Gholizadeh, Kozubal, Rodriguez, Bengtsson
|Alisson, Pedrinho, Nazaryna, Gomes, Palmares
|Penyerang
|Ishak, Palma
|Lassina Traore
Di mana menonton Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk? Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming olahraga resmi atau kanal TV lokal pemegang hak siar Liga Konferensi.
Kapan leg kedua dimainkan? Leg kedua akan dilangsungkan pada 19 Maret 2026, di mana Shakhtar Donetsk akan bertindak sebagai tuan rumah di Krakow, Polandia.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
