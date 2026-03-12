Preview AZ Alkmaar vs Sparta Praha: Ambisi Tuan Rumah di AFAS Stadion

Headline
AZ Alkmaar akan menjamu Sparta Praha dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi 2025/2026 pada Kamis (12/3) malam waktu setempat. Pertandingan yang digelar di AFAS Stadion ini menjadi ujian krusial bagi kedua tim yang sama-sama baru saja menelan kekalahan di liga domestik akhir pekan lalu.
AZ Alkmaar melaju ke babak ini setelah menghancurkan FC Noah dengan agregat telak di babak play-off. Di bawah asuhan pelatih interim Leeroy Echteld, De Kaasboeren menunjukkan performa yang sangat impresif saat bermain di kandang. Statistik mencatat AZ memenangkan sebagian besar laga Eropa mereka di Alkmaar dengan catatan tanpa kebobolan.
Namun, Sparta Praha bukan lawan sembarangan. Tim asuhan Brian Priske ini lolos otomatis ke 16 besar setelah tampil apik di fase liga. Meskipun baru saja kalah di derby Praha, Sparta memiliki kedalaman skuad yang mumpuni untuk memberikan kejutan di tanah Belanda. Duel taktis antara formasi 4-2-3-1 milik AZ dan skema transisi cepat 3-4-3 (atau 5-4-1 defensif) milik Sparta akan menjadi tontonan menarik.
|AZ Alkmaar (4-2-3-1)
|Sparta Praha (3-4-3)
|Owusu-Oduro (GK)
|Surovcik (GK)
|Dijkstra, Penetra, Goes, Van Duijl
|Uchenna, Sevinsky, Zeleny
|Smit, Koopmeiners
|Kaderabek, Kairinen, Irving, Rynes
|Mijnans, Jensen, Daal
|Mercado, Kuchta, Haraslin
|Troy Parrott
|Vydra
Melihat performa kandang AZ yang sangat dominan, mereka diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Namun, Sparta Praha dikenal memiliki pertahanan yang disiplin dan berbahaya dalam serangan balik melalui Lukas Haraslin. Skor tipis untuk kemenangan tuan rumah menjadi hasil yang paling realistis.
Prediksi Skor: AZ Alkmaar 2-1 Sparta Praha
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
