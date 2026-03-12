Preview Rijeka vs Strasbourg: Ambisi Sejarah di Liga Konferensi 2026

Rijeka vs Strasbourg(MI/AI)

STADION HNK Rijeka akan menjadi saksi bisu upaya tuan rumah Rijeka untuk mengukir sejarah baru dalam kompetisi antarklub Eropa. Menghadapi Strasbourg di leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi pada Kamis (12/3/2026), tim berjuluk The Whites ini berambisi mencuri modal penting sebelum bertolak ke Prancis pekan depan.

Statistik Pertandingan Rijeka vs Strasbourg

Kategori HNK Rijeka RC Strasbourg Status Fase Liga Peringkat 16 Peringkat 1 (Unbeaten) Rata-rata Gol 1.13 per laga 1.75 per laga Clean Sheets 5 dari 7 laga terakhir 2 dari 6 laga terakhir

Kondisi Tim dan Pemain Kunci

Rijeka: Toni Fruk menjadi pemain yang paling diwaspadai. Gelandang serang ini telah mencetak empat gol dalam empat laga terakhirnya, yang semuanya tercipta di babak kedua. Kembalinya Merveil Ndockyt dari masa suspensi memberikan tambahan tenaga di lini tengah, meski mereka masih kehilangan Teo Barisic karena cedera.

Strasbourg: Di bawah kendali Gary O'Neil, Strasbourg bertransformasi menjadi tim yang sangat ofensif. Martial Godo menjadi ancaman nyata dengan catatan sering mencetak gol sebelum turun minum. Strasbourg akan tampil tanpa Diego Moreira yang dibekap cedera, namun Junior Mwanga diprediksi bisa kembali mengisi skuad.

People Also Ask (FAQ)

Di mana pertandingan Rijeka vs Strasbourg disiarkan?

Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming beIN Connect untuk wilayah Indonesia pada Jumat, 13 Maret 2026 dini hari.

Siapa yang lebih diunggulkan menang?

Secara statistik di bursa taruhan, Strasbourg sedikit lebih diunggulkan karena status mereka sebagai juara fase liga, namun Rijeka memiliki rekor kandang yang sangat kuat musim ini.

Bagaimana rekor head to head kedua tim?

Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya di kompetisi resmi UEFA. Ini akan menjadi pertemuan perdana dalam sejarah kedua klub.

Checklist Persiapan Menonton

Waktu Kick-off: 12 Maret 2026, 17.45 UTC (00.45 WIB).

Lokasi: Stadion HNK Rijeka, Kroasia.

Pemain yang dipantau: Toni Fruk (Rijeka) & Martial Godo (Strasbourg).

Info Update: Cek susunan pemain resmi 60 menit sebelum laga dimulai.



