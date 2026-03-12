Preview Rijeka vs Strasbourg: Ambisi Sejarah di Liga Konferensi 2026

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
STADION HNK Rijeka akan menjadi saksi bisu upaya tuan rumah Rijeka untuk mengukir sejarah baru dalam kompetisi antarklub Eropa. Menghadapi Strasbourg di leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi pada Kamis (12/3/2026), tim berjuluk The Whites ini berambisi mencuri modal penting sebelum bertolak ke Prancis pekan depan.
|Kategori
|HNK Rijeka
|RC Strasbourg
|Status Fase Liga
|Peringkat 16
|Peringkat 1 (Unbeaten)
|Rata-rata Gol
|1.13 per laga
|1.75 per laga
|Clean Sheets
|5 dari 7 laga terakhir
|2 dari 6 laga terakhir
Rijeka: Toni Fruk menjadi pemain yang paling diwaspadai. Gelandang serang ini telah mencetak empat gol dalam empat laga terakhirnya, yang semuanya tercipta di babak kedua. Kembalinya Merveil Ndockyt dari masa suspensi memberikan tambahan tenaga di lini tengah, meski mereka masih kehilangan Teo Barisic karena cedera.
Strasbourg: Di bawah kendali Gary O'Neil, Strasbourg bertransformasi menjadi tim yang sangat ofensif. Martial Godo menjadi ancaman nyata dengan catatan sering mencetak gol sebelum turun minum. Strasbourg akan tampil tanpa Diego Moreira yang dibekap cedera, namun Junior Mwanga diprediksi bisa kembali mengisi skuad.
Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming beIN Connect untuk wilayah Indonesia pada Jumat, 13 Maret 2026 dini hari.
Secara statistik di bursa taruhan, Strasbourg sedikit lebih diunggulkan karena status mereka sebagai juara fase liga, namun Rijeka memiliki rekor kandang yang sangat kuat musim ini.
Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya di kompetisi resmi UEFA. Ini akan menjadi pertemuan perdana dalam sejarah kedua klub.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Simak preview lengkap Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk di Liga Konferensi 2026. Analisis taktik, prediksi susunan pemain, dan statistik kunci kedua tim.
Simak preview AZ Alkmaar vs Sparta Praha di 16 besar Liga Konferensi 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di AFAS Stadion.
Klub Liga Primer Inggris Crystal Palace berada di tempat terdepan untuk menjadi juara Liga Konferensi.
Hasil undian babak 16 besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026 resmi diumumkan. Simak jadwal lengkap, lawan Crystal Palace, Fiorentina, dan bagan perempat final.
Cek daftar 16 tim yang lolos ke babak 16 besar UEFA Conference League 2025/2026. Lengkap dengan profil klub, jalur lolos, dan jadwal undian terbaru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved