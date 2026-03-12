Preview Crystal Palace vs AEK Larnaca: Misi Balas Dendam Liga Konferensi

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
CRYSTAL Palace akan menjamu wakil Siprus, AEK Larnaca, dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi 2025/2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Selhurst Park pada Jumat (13/3/2026) pukul 03.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi The Eagles untuk membalas kekalahan memalukan di fase sebelumnya.
Meskipun Crystal Palace diunggulkan secara materi pemain, AEK Larnaca terbukti menjadi lawan yang sulit ditaklukkan. Tim asuhan Imanol Idiakez ini memiliki rekor pertahanan yang luar biasa, dengan hanya kebobolan satu gol sepanjang fase grup. Pola permainan bertahan total dan serangan balik cepat menjadi senjata utama mereka yang sempat mempermalukan Palace 1-0 di London tahun lalu.
Namun, kondisi Palace saat ini sedang berada di tren positif. Kemenangan 3-1 atas Tottenham Hotspur di kompetisi domestik membuktikan bahwa strategi Oliver Glasner mulai berjalan efektif, terutama dengan performa impresif Ismaila Sarr dan Jorgen Strand Larsen di lini depan.
Tuan rumah harus kehilangan bek kanan Daniel Munoz yang mengalami cedera bahu saat melawan Spurs. Nathaniel Clyne diprediksi akan mengisi posisi tersebut. Selain itu, lini depan masih tanpa Jean-Philippe Mateta dan Eddie Nketiah. Kembalinya Maxence Lacroix di jantung pertahanan diharapkan bisa meredam Riad Bajic, striker Larnaca yang menjadi pencetak gol tunggal di pertemuan terakhir kedua tim.
|Tim
|Prediksi Susunan Pemain (Starting XI)
|Crystal Palace
|Henderson; Richards, Lacroix, Riad; Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Guessand; Strand Larsen.
|AEK Larnaca
|Alomerovic; Ekpolo, Milicevic, Saborit, Roberge, Garcia; Miramon, Pons, Ledes, Ivanovic; Bajic.
Kapan pertandingan Crystal Palace vs AEK Larnaca berlangsung?
Laga akan berlangsung pada Kamis malam waktu London atau Jumat, 13 Maret 2026 pukul 03.00 WIB.
Di mana lokasi pertandingan Crystal Palace vs AEK Larnaca?
Pertandingan digelar di Stadion Selhurst Park, markas Crystal Palace di London Selatan.
Siapa pemain kunci yang harus diwaspadai?
Ismaila Sarr (Crystal Palace) yang sedang on-fire dan Riad Bajic (AEK Larnaca) yang pernah mencetak gol kemenangan ke gawang Palace.
Crystal Palace diprediksi akan mendominasi penguasaan bola, namun mereka harus ekstra waspada terhadap serangan balik AEK Larnaca. Skor tipis kemungkinan besar akan menutup laga ini mengingat disiplinnya pertahanan tim tamu.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Fiorentina menjamu Rakow Czestochowa di babak 16 besar Liga Konferensi 2026. Simak preview, prediksi skor, dan kondisi tim La Viola yang terpuruk.
Preview lengkap SK Sigma Olomouc vs Mainz 05 di babak 16 besar Liga Konferensi 2026. Analisis taktik, kondisi pemain, dan prediksi skor terbaru.
Simak preview Samsunspor vs Rayo Vallecano di babak 16 besar Liga Konferensi 2026. Analisis taktik, prediksi susunan pemain, dan statistik kunci di Samsun.
Preview Rijeka vs Strasbourg di babak 16 besar Liga Konferensi 2026. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci kedua tim.
Simak preview lengkap Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk di Liga Konferensi 2026. Analisis taktik, prediksi susunan pemain, dan statistik kunci kedua tim.
Meski Tottenham kalah dari Crystal Palace, Igor Tudor melihat sinyal kebangkitan.
Manajer Crystal Palace Oliver Glasner puji reaksi tim usai bekuk Tottenham, namun beri peringatan soal performa babak kedua dan update cedera Daniel Munoz.
Bintang Crystal Palace, Strand Larsen dan Adam Wharton, ungkap kunci kemenangan atas Tottenham.
Tottenham Hotspur kian dekat dengan zona degradasi setelah tumbang dari Crystal Palace.
Tottenham Hotspur menghadapi kenyataan pahit di tahun 2026, belum satu pun kemenangan diraih yang membuat posisi mereka kini hanya terpaut empat poin dari zona merah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved