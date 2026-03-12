Headline
Perlindungan Warga Jadi Fondasi Utama

Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Preview Crystal Palace vs AEK Larnaca: Misi Balas Dendam Liga Konferensi

Media Indonesia
12/3/2026 13:45
Preview Crystal Palace vs AEK Larnaca: Misi Balas Dendam Liga Konferensi
Crystal Palace vs AEK Larnaca(MI/AI)

CRYSTAL Palace akan menjamu wakil Siprus, AEK Larnaca, dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi 2025/2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Selhurst Park pada Jumat (13/3/2026) pukul 03.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi The Eagles untuk membalas kekalahan memalukan di fase sebelumnya.

Analisis Pertandingan: Menembus Tembok Siprus

Meskipun Crystal Palace diunggulkan secara materi pemain, AEK Larnaca terbukti menjadi lawan yang sulit ditaklukkan. Tim asuhan Imanol Idiakez ini memiliki rekor pertahanan yang luar biasa, dengan hanya kebobolan satu gol sepanjang fase grup. Pola permainan bertahan total dan serangan balik cepat menjadi senjata utama mereka yang sempat mempermalukan Palace 1-0 di London tahun lalu.

Namun, kondisi Palace saat ini sedang berada di tren positif. Kemenangan 3-1 atas Tottenham Hotspur di kompetisi domestik membuktikan bahwa strategi Oliver Glasner mulai berjalan efektif, terutama dengan performa impresif Ismaila Sarr dan Jorgen Strand Larsen di lini depan.

Baca juga : Crystal Palace vs AEK Larnaca, Gol Tunggal Riad Bajic Tumbangkan The Eagles

Kondisi Skuad Crystal Palace

Tuan rumah harus kehilangan bek kanan Daniel Munoz yang mengalami cedera bahu saat melawan Spurs. Nathaniel Clyne diprediksi akan mengisi posisi tersebut. Selain itu, lini depan masih tanpa Jean-Philippe Mateta dan Eddie Nketiah. Kembalinya Maxence Lacroix di jantung pertahanan diharapkan bisa meredam Riad Bajic, striker Larnaca yang menjadi pencetak gol tunggal di pertemuan terakhir kedua tim.

Data Pertandingan

 

       

Baca juga : Prediksi Juara Liga Konferensi 2025/2026 Usai Drawing 16 Besar: Crystal Palace Favorit Utama

  • Pertandingan: Crystal Palace vs AEK Larnaca (Leg 1 Babak 16 Besar)
  • Kompetisi: UEFA Conference League 2025/2026
  • Stadion: Selhurst Park, London
  • Waktu: Jumat, 13 Maret 2026 | 03.00 WIB

Prediksi Lineups

                                                                                                                                       

Tim Prediksi Susunan Pemain (Starting XI)
Crystal Palace Henderson; Richards, Lacroix, Riad; Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Guessand; Strand Larsen.
AEK Larnaca Alomerovic; Ekpolo, Milicevic, Saborit, Roberge, Garcia; Miramon, Pons, Ledes, Ivanovic; Bajic.

People Also Ask (FAQ)

Kapan pertandingan Crystal Palace vs AEK Larnaca berlangsung?
Laga akan berlangsung pada Kamis malam waktu London atau Jumat, 13 Maret 2026 pukul 03.00 WIB.

Di mana lokasi pertandingan Crystal Palace vs AEK Larnaca?
Pertandingan digelar di Stadion Selhurst Park, markas Crystal Palace di London Selatan.

Siapa pemain kunci yang harus diwaspadai?
Ismaila Sarr (Crystal Palace) yang sedang on-fire dan Riad Bajic (AEK Larnaca) yang pernah mencetak gol kemenangan ke gawang Palace.

Kesimpulan

Crystal Palace diprediksi akan mendominasi penguasaan bola, namun mereka harus ekstra waspada terhadap serangan balik AEK Larnaca. Skor tipis kemungkinan besar akan menutup laga ini mengingat disiplinnya pertahanan tim tamu.

    Checklist Persiapan Nonton:    
  • Cek jadwal siaran langsung di TV pemegang hak siar (beIN Sports/Vidio).
  • Pantau update skor langsung (Live Score) jika tidak bisa menonton.
  • Pastikan koneksi internet stabil untuk streaming kualitas HD.


PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved