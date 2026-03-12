Preview Crystal Palace vs AEK Larnaca: Misi Balas Dendam Liga Konferensi

Crystal Palace vs AEK Larnaca(MI/AI)

CRYSTAL Palace akan menjamu wakil Siprus, AEK Larnaca, dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi 2025/2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Selhurst Park pada Jumat (13/3/2026) pukul 03.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi The Eagles untuk membalas kekalahan memalukan di fase sebelumnya.

Analisis Pertandingan: Menembus Tembok Siprus

Meskipun Crystal Palace diunggulkan secara materi pemain, AEK Larnaca terbukti menjadi lawan yang sulit ditaklukkan. Tim asuhan Imanol Idiakez ini memiliki rekor pertahanan yang luar biasa, dengan hanya kebobolan satu gol sepanjang fase grup. Pola permainan bertahan total dan serangan balik cepat menjadi senjata utama mereka yang sempat mempermalukan Palace 1-0 di London tahun lalu.

Namun, kondisi Palace saat ini sedang berada di tren positif. Kemenangan 3-1 atas Tottenham Hotspur di kompetisi domestik membuktikan bahwa strategi Oliver Glasner mulai berjalan efektif, terutama dengan performa impresif Ismaila Sarr dan Jorgen Strand Larsen di lini depan.

Kondisi Skuad Crystal Palace

Tuan rumah harus kehilangan bek kanan Daniel Munoz yang mengalami cedera bahu saat melawan Spurs. Nathaniel Clyne diprediksi akan mengisi posisi tersebut. Selain itu, lini depan masih tanpa Jean-Philippe Mateta dan Eddie Nketiah. Kembalinya Maxence Lacroix di jantung pertahanan diharapkan bisa meredam Riad Bajic, striker Larnaca yang menjadi pencetak gol tunggal di pertemuan terakhir kedua tim.

Prediksi Lineups

Tim Prediksi Susunan Pemain (Starting XI) Crystal Palace Henderson; Richards, Lacroix, Riad; Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Guessand; Strand Larsen. AEK Larnaca Alomerovic; Ekpolo, Milicevic, Saborit, Roberge, Garcia; Miramon, Pons, Ledes, Ivanovic; Bajic.

People Also Ask (FAQ)

Kapan pertandingan Crystal Palace vs AEK Larnaca berlangsung?

Laga akan berlangsung pada Kamis malam waktu London atau Jumat, 13 Maret 2026 pukul 03.00 WIB.

Di mana lokasi pertandingan Crystal Palace vs AEK Larnaca?

Pertandingan digelar di Stadion Selhurst Park, markas Crystal Palace di London Selatan.

Siapa pemain kunci yang harus diwaspadai?

Ismaila Sarr (Crystal Palace) yang sedang on-fire dan Riad Bajic (AEK Larnaca) yang pernah mencetak gol kemenangan ke gawang Palace.

Kesimpulan

Crystal Palace diprediksi akan mendominasi penguasaan bola, namun mereka harus ekstra waspada terhadap serangan balik AEK Larnaca. Skor tipis kemungkinan besar akan menutup laga ini mengingat disiplinnya pertahanan tim tamu.

Checklist Persiapan Nonton: Cek jadwal siaran langsung di TV pemegang hak siar (beIN Sports/Vidio).

Pantau update skor langsung (Live Score) jika tidak bisa menonton.

Pastikan koneksi internet stabil untuk streaming kualitas HD.



