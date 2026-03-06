Crystal Palace vs Tottenham: Crystal Palace Manfaatkan Tekanan Suporter Lawan

Crystal Palace(Crystal Palace)

KEMENANGAN meyakinkan 3-1 Crystal Palace atas Tottenham Hotspur pada Kamis malam tidak hanya membawa The Eagles naik ke posisi 13 klasemen, tetapi juga mengungkap taktik cerdik para pemain di lapangan. Penyerang Jørgen Strand Larsen dan gelandang Adam Wharton membeberkan bagaimana mereka memanfaatkan situasi krisis tuan rumah untuk mengamankan poin penuh.

Meski sempat tertinggal lewat gol Dominic Solanke, momentum berbalik setelah bek Spurs, Micky van de Ven, diganjar kartu merah. Ismaïla Sarr menyamakan kedudukan lewat penalti, disusul gol Strand Larsen dan gol kedua Sarr yang memastikan kemenangan sebelum turun minum.

Taktik "Memancing" Suporter Lawan

Jørgen Strand Larsen, yang mencetak gol ketiganya musim ini, mengungkapkan bahwa timnya sengaja memanfaatkan atmosfer tegang di stadion tuan rumah. Ia merasa mental pemain Spurs sangat rapuh saat bermain di hadapan pendukung sendiri dalam kondisi krisis.

"Saya membayangkan bermain di sini sekarang sangat berat bagi mereka. Jadi datang sebagai tamu, kami harus memanfaatkannya sebagai hal positif bagi kami. Kami bermain sedikit untuk memancing penonton melawan mereka (Spurs). Saya pikir kami melakukannya dengan baik di 30 menit pertama dan kendali permainan ada di tangan kami," ujar Strand Larsen kepada TNT Sports.

Pemain asal Norwegia itu juga menambahkan kartu merah lawan menjadi titik balik keyakinan timnya. "Jelas kami mendapatkan kartu merah (lawan) dan sejak saat itu rasanya kami akan memenangkan pertandingan," imbuhnya.

Kembalinya Kepercayaan Diri Lini Serang

Di sisi lain, Adam Wharton menyoroti pentingnya konsistensi dalam mencetak gol. Wharton, yang memberikan assist krusial bagi gol kedua Sarr, mengakui bahwa timnya sempat mengalami masa sulit di depan gawang.

"Kami sedang dalam tren mencetak gol di pertandingan berturut-turut akhir-akhir ini, manajer terus menyebutkannya. Kami sempat melewati masa sulit saat gol tak kunjung datang, dan sekarang gol-gol itu mulai tercipta. Ini luar biasa bagi para penyerang, itu memberi mereka kepercayaan diri," kata Wharton.

Mengenai peluang kualifikasi Eropa, Wharton memilih untuk tetap membumi namun optimis. Ia menilai persaingan liga musim ini sangat tidak terduga.

"Targetnya adalah membidik setinggi mungkin, manajer sudah mengatakannya. Liga musim ini sangat gila, jika kami menjalani setiap pertandingan satu per satu, kami punya peluang bagus untuk naik di klasemen," pungkasnya. (BBC/Crystal Palace/Z-2)