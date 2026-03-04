Headline
Preview Tottenham vs Crystal Palace: Misi Igor Tudor Akhiri Tren Kelam di Liga Inggris

Media Indonesia
05/3/2026 10:30
Preview Tottenham vs Crystal Palace: Misi Igor Tudor Akhiri Tren Kelam di Liga Inggris
Preview Tottenham vs Crystal Palace(ChatGPT)

TOTTENHAM Hotspur menghadapi ujian berat saat menjamu Crystal Palace dalam lanjutan Liga Premier Inggris pekan ke-29 di Tottenham Hotspur Stadium, Jumat (5/3/2026). Pertandingan bertajuk Derby London ini menjadi sangat krusial bagi Spurs yang kini terancam masuk ke zona degradasi.

Memasuki Maret 2026, Tottenham mencatatkan rekor yang sangat memprihatinkan. Mereka menjadi satu-satunya tim di kasta tertinggi sepak bola Inggris yang belum meraih satu pun kemenangan di tahun 2026. Rentetan hasil buruk ini membuat posisi mereka merosot ke peringkat 16 klasemen sementara.

Krisis Pemain Kunci

Manajer interim Igor Tudor harus memutar otak menghadapi absennya sejumlah pemain pilar. Cristian Romero masih absen karena sanksi kartu merah, sementara James Maddison dan Dejan Kulusevski masih berada di ruang perawatan akibat cedera panjang. Hal ini membuat Spurs kehilangan kreativitas di lini tengah dan ketangguhan di lini belakang.

Baca juga : Tottenham vs Crystal Palace: Gol Perdana Archie Gray Bawa Tottenham Bungkam Crystal Palace di Selhurst Park

Di sisi lain, Crystal Palace asuhan Oliver Glasner juga kehilangan bek utama Maxence Lacroix karena kartu merah. Namun, The Eagles memiliki modal bagus dengan catatan pertahanan tandang yang cukup disiplin sepanjang musim ini.

                                                                                                                       

Data Pertandingan Detail
Pertandingan Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Kompetisi Liga Premier Inggris (Matchweek 29)
Lokasi Tottenham Hotspur Stadium, London
Waktu Kick-off Jumat, 5 Maret 2026, pukul 03.00 WIB

Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

  • 28/12/2025: Crystal Palace 0-1 Tottenham
  • 11/05/2025: Tottenham 0-2 Crystal Palace
  • 27/10/2024: Crystal Palace 1-0 Tottenham
  • 02/03/2024: Tottenham 3-1 Crystal Palace
  • 27/10/2023: Crystal Palace 1-2 Tottenham

Prediksi Susunan Pemain

Tottenham (3-4-1-2): Vicario; Danso, Van de Ven, Dragusin; Porro, Sarr, Palhinha, Gray; Xavi Simons; Mathys Tel, Richarlison.

Baca juga : Fulham vs Tottenham: Tottenham Kian Terpuruk, Igor Tudor Sebut Masalah Spurs Ada di Seluruh Lini

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Riad, Richards, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Strand Larsen.

    Catatan Statistik: Tottenham tercatat sebagai tim yang paling sering kebobolan di akhir babak pertama musim ini (menit 31-45). Konsentrasi lini pertahanan Spurs akan diuji oleh skema serangan balik cepat Crystal Palace.

Melihat kondisi kedua tim yang sama-sama pincang di lini belakang, hasil imbang diprediksi menjadi hasil yang paling realistis dalam laga ini. Namun, dukungan publik tuan rumah bisa menjadi faktor pembeda jika Richarlison dkk mampu tampil klinis di depan gawang.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
 



Editor : Thalatie Yani
