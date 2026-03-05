Hat-trick di Villa Park, Joao Pedro: Ini Malam Sempurna dan Impian Jadi Nyata!

Bintang Chelsea Joao Pedro merayakan hat-trick perdananya dan kemenangan 4-1 atas Aston Villa. Pelatih Liam Rosenior puji reaksi mentalitas baja The Blues.(Chelsea)

BINTANG baru Chelsea, Joao Pedro, menyulap Villa Park menjadi panggung pribadinya saat membantu The Blues melibas Aston Villa dengan skor telak 4-1. Penyerang asal Brasil itu sukses mengemas hat-trick yang tidak hanya membawa pulang tiga poin, tetapi juga membangkitkan harapan Chelsea untuk menembus posisi empat besar di sisa musim Liga Premier Inggris 2025/2026.

Usai pertandingan, Pedro tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Baginya, mencetak gol dalam balutan seragam tim besar adalah impian yang ia bawa sejak pertama kali menginjakkan kaki di Inggris.

“Ini adalah malam impian lainnya bagi saya. Sejak bergabung di Inggris, saya berharap bisa bermain untuk tim besar, dan ini adalah malam yang sempurna,” ujar mantan pemain Brighton tersebut.

Samba di Tengah Dominasi

Joao Pedro menilai keberhasilannya tidak lepas dari performa kolektif tim yang luar biasa. Ia mengaku sangat menikmati momen di lapangan, termasuk saat melakukan perayaan gol "samba" bersama rekan-rekannya.

“Saya pikir saat tim bermain seperti ini, saya akan selalu mendapatkan kesempatan. Hari ini adalah hari istimewa bagi semua orang. Kami masih memiliki sembilan pertandingan lagi untuk diperjuangkan demi masuk ke Top 4,” tambahnya.

Mengenai gol ketiganya yang sangat tenang, Pedro menjelaskan teknik finishing tersebut adalah insting saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper. Ia juga terlihat merayakan gol secara emosional bersama Enzo Fernandez sebagai bentuk apresiasi atas dukungan rekan setimnya.

Reaksi Positif Liam Rosenior

Pelatih kepala Chelsea, Liam Rosenior, memberikan apresiasi tinggi atas mentalitas anak asuhnya. Meski sempat tertinggal gol lebih awal, Chelsea mampu memberikan reaksi instan yang membalikkan keadaan.

“Hasil dan performa yang sangat bagus. Kami bisa saja mencetak lebih banyak gol. Hal yang paling membanggakan adalah reaksi positif tim setelah kebobolan gol cepat di awal laga. Mereka terus bermain dengan intensitas dan tenaga yang luar biasa,” ungkap Rosenior.

Secara khusus, Rosenior memuji perkembangan taktik Joao Pedro, terutama penempatannya di dalam kotak penalti. Selain Pedro, Alejandro Garnacho juga mendapat kredit khusus dari sang pelatih atas kontribusi defensif dan agresivitasnya di lini depan.

Hadiah untuk Penggemar

Rosenior juga menutup wawancara dengan pesan hangat untuk para suporter setia Chelsea yang rela melakukan perjalanan jauh ke Birmingham di tengah pekan.

“Harga bensin sedang naik dan perjalanan tengah minggu itu sulit. Kami ingin membuat mereka bahagia. Melihat mereka datang ke sini dan menyaksikan performa tim yang sangat bagus, itu membuat saya sangat bahagia malam ini,” pungkasnya.

Kemenangan ini membawa Chelsea semakin percaya diri menjelang laga-laga krusial berikutnya, dengan performa yang semakin konsisten dan lini serang yang mulai menemukan ketajamannya. (Chelsea/Z-2)