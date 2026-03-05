Aston Villa vs Chelsea: Hat-trick Bersejarah João Pedro Hancurkan Villa Park 4-1

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
CHELSEA memetik kemenangan krusial dalam persaingan memperebutkan tiket kualifikasi Liga Champions (UCL) musim depan. Bertandang ke Villa Park, The Blues sukses melibas tuan rumah Aston Villa dengan skor telak 4-1. Penyerang Brasil, João Pedro, menjadi bintang utama dengan mengemas hat-trick perdana sepanjang kariernya di Liga Premier Inggris.
Kemenangan ini sangat berarti bagi skuad asuhan Liam Rosenior untuk membangkitkan moral tim setelah kekalahan dari Arsenal pada pekan sebelumnya. Tambahan tiga poin ini membuat Chelsea berhasil memangkas jarak poin dari empat besar klasemen.
Pertandingan dimulai dengan kejutan bagi tim tamu. Aston Villa hanya butuh waktu tiga menit untuk memecah kebuntuan. Berawal dari umpan silang Leon Bailey, Douglas Luiz melepaskan tendangan backheel cerdik yang menggetarkan jala gawang Chelsea.
Tertinggal satu gol, Chelsea merespons dengan agresif. João Pedro hampir menyamakan kedudukan lewat sundulan tajam yang masih bisa ditepis Emiliano Martínez. Tekanan terus berlanjut hingga akhirnya Malo Gusto melepaskan umpan silang mendatar akurat yang disambar oleh Pedro ke gawang kosong. Skor berubah imbang 1-1.
Tuan rumah sempat mengancam kembali melalui Ollie Watkins. Penyerang timnas Inggris itu bahkan sempat mengira telah merestorasi keunggulan Villa setelah memanfaatkan kesalahan operan Reece James. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside yang sangat tipis.
Chelsea justru berbalik unggul di masa injury time babak pertama. João Pedro menunjukkan kelasnya dengan melepaskan tendangan cungkil (chip) melewati Martínez, sekaligus mencatatkan gol ke-13 miliknya musim ini.
Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan tidak menurun. Chelsea berhasil memperlebar jarak setelah Cole Palmer menyambar bola muntah hasil tepisan Martínez atas umpan silang Reece James. Gol ini memberikan ruang napas lebih lega bagi klub asal London tersebut.
Puncak performa Chelsea terlihat lewat skema gol keempat yang dibangun dengan kerja sama tim yang apik. Cole Palmer memberikan umpan terobosan terukur kepada Alejandro Garnacho, yang kemudian menyodorkan bola matang untuk diselesaikan João Pedro. Gol tersebut melengkapi catatan hat-trick sang pemain sekaligus mengunci kemenangan 4-1.
Alejandro Garnacho sebenarnya berpeluang menambah penderitaan Villa di menit-menit akhir, namun tembakan jarak dekatnya masih bisa dibendung Martínez. Secara keseluruhan, malam itu menjadi milik Liam Rosenior dan pasukannya yang kini semakin dekat dengan zona Eropa.
Bagi Aston Villa, kekalahan ini memperburuk rekor kandang mereka setelah hanya memenangkan satu dari enam laga terakhir di Villa Park. Performa ini tentu menjadi alarm bagi skuad Unai Emery jika ingin mengamankan tempat di kasta tertinggi kompetisi Eropa musim depan. (flash Score/Z-2)
Joao Pedro menegaskan bahwa dirinya belum puas dan masih menyimpan ambisi besar untuk terus meningkatkan level permainannya bersama Chelsea.
Simak profil lengkap Joao Pedro, striker Chelsea asal Brasil yang baru saja mencetak hat-trick gemilang. Karier, dan statistik
HASIL pertandingan Aston Villa vs Chelsea membuat The Blues naik ke posisi kelima klasemen liga Inggris, tiga gol Chelsea dicetak oleh Joao Pedro
Bintang Chelsea Joao Pedro merayakan hat-trick perdananya dan kemenangan 4-1 atas Aston Villa. Pelatih Liam Rosenior puji reaksi mentalitas baja The Blues.
Pelatih Chelsea Liam Rosenior puji performa Joao Pedro dan sikap profesional Alejandro Garnacho usai bungkam Aston Villa 4-1.
Bintang Chelsea Joao Pedro merayakan hat-trick perdananya dan kemenangan 4-1 atas Aston Villa. Pelatih Liam Rosenior puji reaksi mentalitas baja The Blues.
Pelatih Chelsea Liam Rosenior puji performa Joao Pedro dan sikap profesional Alejandro Garnacho usai bungkam Aston Villa 4-1.
Bintang muda Endrick tampil memukau dengan torehan tiga gol saat Lyon melumat Metz 5-2. Kemenangan kedelapan beruntun ini membuat Lyon kian mengancam posisi Marseille.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved