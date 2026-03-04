Preview Aston Villa vs Chelsea: Duel Hidup Mati Menuju Liga Champions

Ilustrasi(ChatGPT)

PEKAN ke-28 Liga Premier Inggris musim 2025/2026 akan menyuguhkan duel panas antara Aston Villa menghadapi Chelsea di Villa Park pada Kamis (5/3/2026) dini hari WIB. Pertandingan ini menjadi sangat krusial mengingat kedua tim merupakan pesaing langsung dalam perebutan posisi empat besar klasemen.

Ambisi Kebangkitan The Villans

Aston Villa asuhan Unai Emery saat ini menduduki peringkat keempat dengan koleksi 51 poin. Namun, performa mereka belakangan ini cenderung menurun. Kekalahan 0-2 dari tim papan bawah Wolves di laga terakhir menjadi alarm bagi Emery untuk segera membenahi lini pertahanan timnya.

Kabar baik bagi Villa adalah kembalinya performa tajam Ollie Watkins yang musim ini telah menjadi momok bagi pertahanan lawan. Watkins juga menjadi pahlawan saat Villa menumbangkan Chelsea 2-1 di Stamford Bridge pada Desember lalu. Kemenangan di laga ini akan membuat posisi mereka di zona Liga Champions semakin aman dari kejaran pesaing di bawahnya.

Ujian Berat Liam Rosenior

Di kubu tim tamu, Chelsea masih mencari bentuk permainan terbaik di bawah arahan pelatih baru Liam Rosenior. Setelah awal yang menjanjikan, The Blues kini tanpa kemenangan dalam tiga laga terakhir. Kekalahan menyakitkan dari Arsenal di pekan sebelumnya menambah beban bagi klub London Barat tersebut.

Masalah utama Chelsea saat ini adalah kedisiplinan. Mereka tercatat sebagai tim dengan koleksi kartu merah terbanyak musim ini. Di laga nanti, Chelsea dipastikan tampil tanpa Pedro Neto yang terkena suspensi. Namun, kembalinya Wesley Fofana di jantung pertahanan diharapkan bisa memberikan stabilitas yang dibutuhkan untuk meredam agresivitas tuan rumah.

Statistik Kunci dan Head-to-Head

Aston Villa memenangi dua pertemuan liga terakhir melawan Chelsea.

Chelsea hanya memenangi satu dari empat pertemuan terakhir melawan Aston Villa di semua kompetisi.

Villa Park menjadi saksi Aston Villa hanya menang sekali dalam lima laga kandang domestik terakhir mereka.

Chelsea selalu mencetak gol dalam kunjungan liga ke Villa Park sejak Maret 2014.





Data Pertandingan Keterangan Lokasi Stadion Villa Park, Birmingham Waktu Kick-off Kamis, 5 Maret 2026, 02.30 WIB Wasit Jarred Gillett Prediksi Skor Aston Villa 1-1 Chelsea

Berita Tim dan Absensi

Aston Villa: John McGinn masih dalam tahap pemulihan pasca operasi lutut dan diperkirakan baru kembali dua pekan lagi. Namun, Tyrone Mings sudah mulai berlatih meski kemungkinan belum akan diturunkan sebagai starter.

Chelsea: Selain Pedro Neto (suspensi), Levi Colwill dan Jamie Bynoe-Gittens masih absen karena cedera jangka panjang. Marc Cucurella dan Estevao Willian diragukan tampil karena masalah hamstring, sementara Cole Palmer dipastikan fit meski sempat mengalami benturan saat melawan Arsenal.

Duel ini diprediksi akan berjalan ketat dengan intensitas tinggi. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dan mengamankan posisi di zona elit Eropa? Layak kita nantikan.

