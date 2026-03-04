Jaga Asa ke Eropa, David Moyes Puji Konsistensi Everton Usai Tekuk Burnley 2-0

Everton raih kemenangan beruntun usai tekuk Burnley 2-0. David Moyes puji performa pilar kunci, sementara Dewsbury-Hall bidik zona Eropa dan Timnas Inggris.(Everton)

EVERTON terus menunjukkan tren positif dalam persaingan memperebutkan tiket kompetisi Eropa. The Toffees sukses mencatatkan kemenangan kedua di Liga Premier Inggris dalam kurun waktu tiga hari setelah menumbangkan Burnley dengan skor 2-0 di Stadion Hill Dickinson.

Kemenangan ini diawali oleh sundulan tajam James Tarkowski di babak pertama, yang kemudian digandakan lewat penyelesaian apik Kiernan Dewsbury-Hall usai turun minum. Hasil impresif ini membuat posisi Everton tetap kokoh di peringkat kedelapan, hanya terpaut dua poin dari Chelsea yang berada di urutan keenam.

Kembalinya Ritme Permainan

Manajer Everton, David Moyes, menilai performa timnya malam ini tidak lepas dari kepercayaan diri tinggi usai kemenangan dramatis 3-2 atas Newcastle United akhir pekan lalu. Moyes secara khusus memberikan apresiasi kepada pilar-pilar kuncinya yang mulai menemukan kembali bentuk permainan terbaik.

"Para pemain datang malam ini dengan penuh percaya diri dan keyakinan besar. Kami melihat peningkatan signifikan dari Ili (Ndiaye) dan Gana (Gueye) sekembalinya mereka dari Piala Afrika. Kiernan Dewsbury-Hall juga menunjukkan kemajuan luar biasa setelah pulih dari cedera hamstring," ujar Moyes.

Moyes menambahkan bahwa kembalinya performa terbaik para pemain tersebut membantu tim menemukan ritme permainan yang jauh lebih baik di periode krusial musim ini.

Ambisi Besar Dewsbury-Hall

Kiernan Dewsbury-Hall, yang menjadi salah satu bintang dalam laga ini, mengaku sedang berada dalam kondisi fisik dan mental terbaik sepanjang kariernya. Mantan gelandang Leicester City itu menegaskan komitmennya untuk membawa Everton kembali ke panggung Eropa.

"Saya merasa sedang mendapatkan ritme yang bagus. Saya merasa berada dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun sepak bola. Malam ini kami tampil dominan dan membatasi peluang lawan. Ini menunjukkan karakter hebat dari rekan-rekan untuk bangkit dengan kemenangan beruntun setelah sempat menelan dua kekalahan," kata Dewsbury-Hall.

Pemain bernomor punggung 22 itu juga tidak menutupi ambisi pribadinya untuk menembus skuat Timnas Inggris. Baginya, kesuksesan bersama Everton akan menjadi jalan pembuka menuju karier internasional.

"Mendapatkan tempat di skuat Inggris adalah impian saya. Fokus utama saya adalah membawa tim ini masuk ke zona Eropa. Jika kami berhasil melakukannya, itu akan memberikan saya peluang lebih besar di level internasional," pungkasnya.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Everton dalam menatap sisa musim. Atmosfer Stadion Hill Dickinson yang megah disebut Dewsbury-Hall memang layak untuk menggelar malam-malam kompetisi Eropa, sebuah proyek ambisius yang menjadi alasannya bergabung dengan klub asal Merseyside tersebut.