Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

Basuki Eka Purnama
07/8/2025 05:53
Everton Boyong Kiernan Dewsbury-Hall dari Chelsea
Pemain baru Everton Kiernan Dewsbury-Hall(evertonfc.com)

EVERTON mendatangkan gelandang Kiernan Dewsbury-Hall dari sesama klub Liga Primer Inggris Chelsea dengan kontrak selama lima tahun. Hal itu dilansir laman daring the Toffees, Rabu (6/8).

"Everton adalah salah satu klub terbesar di negara ini, dan saya pikir masa depannya akan cerah dalam beberapa tahun ke depan. Jadi, pada
akhirnya, ini adalah keputusan yang mudah untuk datang ke sini dan bermain untuk klub ini," kata Dewsbury-Hall.

"Anda lihat saja stadionnya, luar biasa. Saya sudah pernah bermain di semua stadion Liga Inggris, dan stadion ini adalah salah satu yang paling mengesankan, itu menjadi faktor besar yang membuat saya tertarik bergabung."

Baca juga : Chelsea vs Everton, Gol Tunggal Nicolas Jackson Pastikan Kemenangan The Blues

"Selain itu, basis suporternya adalah salah satu yang paling fanatik di negara ini. Jadi saya tahu, kalau kami mulai bermain bagus dan saya bisa menunjukkan permainan terbaik saya, itu akan sangat membantu saya dan tim untuk tampil maksimal. Dan itulah yang saya inginkan," lanjutnya.

Dewsbury-Hall bergabung dengan Chelsea pada awal musim 2024/2025 untuk mencatatkan 36 penampilan, namun hanya 13 di antaranya terjadi di Liga Primer Inggris.

Pelatih Chelsea Enzo Maresca lebih sering memainkannya di ajang Liga Konferensi dan Piala Dunia Antarklub, dua kompetisi yang dijuarai Chelsea.

Baca juga : Everton vs Chelsea, the Blues Berbagi Poin dengan the Toffees

Maresca sudah pernah melatih Dewsbury-Hall saat keduanya di Leicester.

"Kami senang Kiernan memilih bergabung dengan Everton," kata pelatih Everton David Moyes.

"Ada klub lain yang juga meminatinya, tapi dia tertarik dengan peluang dan tantangan di Everton. Kualitas dan pengalamannya di Liga Primer
Inggris membuat kami optimistis dia bisa cepat beradaptasi," tambah dia.

Dewsbury-Hall tampil 129 kali bersama Leicester dan mencetak 17 gol serta 20 assist.

Moyes, sebelumnya, sudah merekrut Thierno Barry, Adam Aznou, dan Mark Travers pada bursa transfer musim panas ini. The Toffees juga sudah mempermanenkan pemain pinjaman Carlos Alcaraz.

Klub Merseyside tersebut finis peringkat ke-13 musim lalu dan akan menghadapi Leeds United pada pertandingan pembuka musim ini pada 18 Agustus nanti. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
