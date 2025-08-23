Enzo Maresca Konfirmasi Cole Palmer Alami Cedera Saat Pemanasan

Gelandang Chelsea Cole Palmer(AFP/Glyn KIRK)

COLE Palmer mengalami cedera otot pangkal paha saat pemanasan menjelang laga Liga Primer Inggris kontra West Ham United di Stadion London, Jumat (22/8), dan terpaksa dicoret dari daftar starter Chelsea, beberapa menit sebelum kick-off.

Gelandang timnas Inggris itu awalnya dijadwalkan tampil sejak menit pertama namun harus keluar lebih awal usai merasakan ketidaknyamanan saat pemanasan.

Ia terlihat meninggalkan lapangan dan menuju ruang ganti, sebelum akhirnya duduk di bangku cadangan saat pertandingan dimulai.

Baca juga : Enzo Maresca Klaim Cole Palmer Tetap Bahagia di Tengah Paceklik Gol

Pelatih Chelsea Enzo Maresca menyatakan keputusan menarik Palmer diambil sebagai langkah pencegahan.

"Dalam empat atau lima hari terakhir, dia memang belum 100%. Saat pemanasan dia kembali merasakan sesuatu, jadi kami putuskan tidak memaksanya tampil," ujar Maresca dikutip dari Sky Sports, Sabtu (23/8).

Maresca menambahkan Palmer sudah berjuang keras untuk tampil di laga sebelumnya melawan Crystal Palace meski dalam kondisi belum sepenuhnya fit.

Baca juga : Maresca: Chelsea Kurang Klinis saat Ditahan Imbang Crystal Palace

"Dia mencoba memberikan segalanya untuk klub, tim, dan fan. Tapi malam ini kami tidak ingin mengambil risiko lebih jauh," kata Maresca.

Cederanya Palmer menjadi perhatian serius mengingat perannya yang krusial di lini serang Chelsea. Musim lalu, ia menjadi salah satu pemain paling produktif dan konsisten bagi The Blues.

Sebagai pengganti Palmer, pemain muda asal Brasil Estevao Willian diturunkan sejak awal dan tampil cukup mengesankan. Ia turut menyumbang satu assist dalam kemenangan telak 5-1 Chelsea atas West Ham.

Chelsea akan memantau kondisi Palmer dalam beberapa jam ke depan untuk menentukan tingkat keparahan cedera dan durasi pemulihannya. (Ant/Z-1)