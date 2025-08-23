Eddie Howe Akui Suka dengan Hugo Ekitike

Penyerang Liverpool Hugo Ekitike(AFP/Paul ELLIS)

PELATIH Newcastle United Eddie Howe mengakui dirinya adalah pengagum Hugo Ekitike, pemain yang pernah diincar The Magpies, namun kini berseragam Liverpool.

Dalam jumpa pers menjelang pertandingan pekan kedua Liga Primer Inggris melawan Liverpool, Howe mengakui memantau perkembangan Ekitike selama beberapa tahun.

"Tidak diragukan lagi saya sangat menyukai Hugo dan telah menyukainya selama beberapa tahun," kata pelatih asal Inggris itu, dikutip dari laman resmi Liga Primer Inggris, Sabtu (23/8).

Baca juga : Newcastle United vs Liverpool, Gol Larut Fabian Schar Buyarkan Kemenangan The Reds

Howe mengakui bahwa Ekitike, yang masih berusia 22 tahun, adalah striker dengan prospek bagus saat ini. Ekitike sendiri telah menunjukkan kualitasnya pada dua pertandingan pertama The Reds saat ia mencetak dua gol dan satu assist.

AFP/Paul ELLIS--Pelatih Newcastle United Eddie Howe

Striker asal Prancis itu mencetak gol debutnya pada laga Community Shield melawan Crystal Palace, lalu menambahkan pundi-pundi golnya dan assist pertamanya dalam kemenangan 4-2 melawan Bournemouth di pekan pertama Liga Primer Inggris.

Baca juga : Eddie Howe Akui Situasi Alexander Isak Rugikan Newcastle United

"Dia memiliki kualitas yang sangat bagus, dan dia menunjukkannya di pertandingan pertamanya di Liga Primer Inggrs, dia menjalani debut yang sangat bagus melawan Bournemouth," tutur Howe.

Ekitike, kata Howe, adalah striker komplet karena memiliki pergerakan yang bagus, cerdas, kuat dalam duel udara, dan bisa mencetak gol dengan dua kakinya.

Oleh karena itu, pada pertandingan di St. James' Park, Selasa (26/8) pukul 02.00 WIB nanti, timnya akan sangat mewaspadai gerak-gerik Ekitike.

"Dia memiliki pergerakan yang sangat bagus, cerdas, jago di udara, mencetak gol, dan mencetak gol dengan kedua kakinya. Tugas kami adalah membuatnya tetap tenang. Dia akan menjadi ancaman tahun ini," kata Howe.

Newcastle United memang mengalahkan Liverpool pada final Piala Liga musim lalu, namun mereka sudah lama tidak menang dari pasukan The Reds di Liga Primer Inggris selama 10 tahun terakhir.

Adapun, kemenangan terakhir The Magpies terjadi pada Desember 2015. Ketika itu, mereka menang dengan skor 2-0 di St. James' Park lewat gol bunuh diri Martin Skrtel dan gol Georginio Wijnaldum. (Ant/Z-1)