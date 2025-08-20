Alexander Isak Ingin Segera Tinggalkan Newcastle

Alexander Isak.(AFP/PAUL ELLIS)

PENYERANG Newcastle United, Alexander Isak, secara terbuka menyatakan keinginannya hengkang setelah merasa dikecewakan oleh manajemen klub yang dianggap melanggar janji.

Lewat unggahan di media sosial pada Selasa (19/8), striker asal Swedia itu menegaskan selama ini dirinya memilih diam meskipun klub maupun publik menyebarkan narasi yang menurutnya tidak sesuai kenyataan. “Janji telah dibuat dan klub telah mengetahui posisi saya sejak lama. Ketika janji dilanggar dan kepercayaan hilang, hubungan tidak bisa dilanjutkan,” tulis Isak, dikutip dari ESPN.

Pernyataan tersebut muncul di tengah spekulasi mengenai masa depannya setelah musim lalu tampil gemilang dengan torehan 27 gol dalam 42 laga bersama Newcastle. Isak bahkan tidak hadir dalam malam penghargaan PFA meski masuk dalam Tim Terbaik Liga Inggris 2024/2025, menjadi satu-satunya pemain absen dari daftar tersebut.

Baca juga : Alexander Isak Merasa Dibohongi dan tidak Mau Bermain Lagi untuk Newcastle United

Newcastle segera merespons lewat situs resmi dengan menyatakan kecewa atas unggahan Isak dan menegaskan tidak ada komitmen klub untuk melepasnya pada musim panas ini. “Kami ingin mempertahankan pemain terbaik kami, tetapi juga mendengarkan pandangan mereka,” tulis pernyataan klub. Mereka juga menegaskan syarat melepas Isak belum terpenuhi, termasuk kegagalan merekrut pengganti seperti Hugo Ekitike dan Benjamin Sesko.

Liverpool disebut sudah menawar 110 juta pound plus bonus, tetapi Newcastle menolak karena menghargai Isak di angka 150 juta pound. Situasi makin rumit lantaran Isak belum kembali berlatih sejak libur musim panas dan absen di laga pembuka melawan Aston Villa, serta kemungkinan besar tak tampil kontra Liverpool di St James’ Park pekan depan.

Pelatih Eddie Howe sendiri memilih irit bicara dengan menyebut bahwa “pihak lain sedang menangani masalah itu” dan berharap Isak tetap bertahan.

Dalam unggahannya, Isak juga mengungkap rasa bangga masuk Tim Terbaik PFA dan berterima kasih kepada rekan setim serta staf Newcastle. Namun ia menjelaskan, “dengan semua yang sedang terjadi, rasanya tidak tepat bagi saya untuk hadir di acara malam ini.”

Di malam penghargaan itu, lima pemain Liverpool, yakni Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, dan Milos Kerkez, masuk dalam tim bersama Isak. Mohamed Salah bahkan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik PFA, mengungguli Isak yang masuk nominasi. (Ant/I-3)