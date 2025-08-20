Alexander Isak Merasa Dibohongi dan tidak Mau Bermain Lagi untuk Newcastle United

Penyerang Newcastle United Alexander Isak(AFP/ANDY BUCHANAN)

ALEXANDER Isak mengatakan janji-janji telah "diingkari" oleh Newcastle United dan "hubungan antara keduanya tidak dapat dilanjutkan". Isak kemudian menegaskan dirinya ingin meninggalkan klub Liga Primer Inggris itu di musim panas ini.

Sembilan belas hari telah berlalu sejak Newcastle United menolak tawaran Liverpool sebesar 110 juta pound sterling untuk pemain internasional Swedia tersebut, yang masih berselisih dengan klub mengenai masa depannya.

BBC Sport memahami bahwa Isak yakin ia akan diizinkan meninggalkan Newcastle United jika ada klub besar yang datang untuknya dan menawarkan harga yang tepat.

Baca juga : Liverpool Menghentikan Upaya Boyong Alexander Isak dari Newcastle United

Pada Selasa (19/8), Isak mengunggah pernyataan di Instagram untuk menjelaskan alasan dirinya tidak hadir di acara gala penghargaan Asosiasi Pesepak Bola Profesional, ketika ia terpilih masuk ke dalam tim terbaik Liga Primer musim ini.

"Saya telah lama diam sementara yang lain berbicara," tulisnya.

"Keheningan itu telah memungkinkan orang-orang untuk mengutarakan versi mereka sendiri tentang peristiwa tersebut, meskipun mereka tahu itu tidak mencerminkan apa yang sebenarnya dikatakan dan disepakati secara tertutup."

Baca juga : Newcastle United Tolak Tawaran Pertama Liverpool untuk Alexander Isak

"Kenyataannya adalah bahwa janji-janji telah dibuat dan klub telah mengetahui posisi saya sejak lama. Bertindak seolah-olah masalah ini baru saja muncul adalah menyesatkan."

"Ketika janji diingkari dan kepercayaan hilang, hubungan tidak dapat dilanjutkan. Itulah keadaan saya saat ini - dan mengapa perubahan adalah demi kepentingan terbaik semua orang, bukan hanya diri saya sendiri," lanjutnya.

Menanggapi pernyataan Isak, Newcastle yang "kecewa" mengatakan: "Kami dengan tegas menyatakan bahwa Alex masih terikat kontrak dan tidak pernah ada komitmen yang dibuat oleh pejabat klub bahwa Alex dapat meninggalkan Newcastle United musim panas ini."

"Kami ingin mempertahankan pemain terbaik kami, tetapi kami juga memahami bahwa para pemain memiliki keinginan mereka sendiri dan kami mendengarkan pandangan mereka. Sebagaimana dijelaskan kepada Alex dan perwakilannya, kami harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik Newcastle United, tim, dan pendukung kami dalam semua keputusan, dan kami telah menegaskan bahwa persyaratan penjualan musim panas ini belum terpenuhi." Kami tidak memperkirakan kondisi tersebut akan terpenuhi."

Isak telah menjadi topik pembicaraan utama di bursa transfer musim panas, yang ditutup pada 1 September.

Namun, Liverpool belum memberikan tawaran yang lebih baik untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Tidak diketahui apakah the Reds akan mengajukan penawaran yang lebih tinggi untuk Isak. (bbc/Z-1)