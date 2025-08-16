Mo Salah Ukir Sejarah, Cetak 10 Gol di Laga Pembuka Liga Primer Inggris

Striker Liverpool Mohamed Salah(AFP)

Mohamed Salah kembali mencatatkan namanya dalam buku sejarah Liga Primer Inggris. Satu gol yang ia cetak ke gawang Bournemouth di Anfield, Sabtu (16/8) dini hari WIB, membuatnya menjadi pemain pertama yang mampu mencapai 10 gol di laga pembuka Liga Primer Inggris. Laga Liverpool vs Bournemouth sendiri berakhir dengan skor 4-2.

Sebelumnya, catatan terbanyak dipegang oleh nama-nama besar seperti Jamie Vardy, Wayne Rooney, Alan Shearer, dan Frank Lampard, masing-masing dengan delapan gol di pekan perdana.

Dengan tambahan gol itu, Salah bukan hanya unggul dari para legenda tersebut tetapi juga menyamai torehan Andy Cole di posisi keempat daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Primer dengan 187 gol.

Laga melawan Bournemouth sendiri berlangsung dramatis. Liverpool unggul lebih dulu melalui Hugo Ekitike yang mencetak gol debutnya di Liga Inggris pada menit ke-37.

Memasuki babak kedua, penyerang asal Prancis itu kembali berperan penting dengan memberi assist untuk Cody Gakpo yang membawa tuan rumah memimpin 2-0.

Namun, Bournemouth bangkit. Antoine Semenyo berhasil menjebol gawang Alisson Becker dua kali dalam tempo enam menit. Kedudukan berubah menjadi 2-2 dan sempat membuat Anfield terdiam.

The Reds akhirnya kembali menemukan ritme permainan. Federico Chiesa mencatat gol perdananya di Premier League usai memanfaatkan bola liar di kotak penalti, sebelum Mohamed Salah memastikan kemenangan lewat sepakan klinisnya di masa tambahan waktu.

Meski sukses membawa Liverpool menang, Salah larut dalam suasana haru. Seusai pertandingan, ia tampak meneteskan air mata saat para suporter meneriakkan nama Diogo Jota, rekan setimnya yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu.

Bintang asal Mesir itu menunduk dan menyeka air mata ketika berjalan ke arah tribun, menjadikan kemenangan pembuka itu sarat makna emosional.